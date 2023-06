Trentino. La settimana della prudenza in montagna

(mi-lorenteggio.com) Trento, 5 giugno 2023 – Tra il 16 e il 25 giugno una settimana di uscite in quota e di incontri con le Guide Alpine, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, l’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, la SAT, la Fondazione Dolomiti UNESCO e Trentino Marketing per promuovere un approccio prudente e consapevole alla montagna

La Montagna trentina è un ambiente unico che va preservato, ma allo stesso tempo frequentato, come luogo d’incontro e di esperienze indimenticabili. Ricca di tradizioni e di paesaggi suggestivi, è a volte impervia ma ospitale, grazie al lavoro di tanti valligiani e montanari. In tutte le stagioni, muoversi in montagna richiede una ragionevole prudenza. Prudenza che è un obbligo morale per tutti coloro che frequentano le terre alte: da chi accompagna, a chi viene accompagnato, che sia esperto o principiante, per un sentiero, una via ferrata o una parete verticale, la prudenza è imprescindibile.

“La settimana della Prudenza in montagna” – promossa dall’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, il Collegio Guide alpine del Trentino, il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, la SAT, la Fondazione Dolomiti UNESCO e Trentino Marketing – si pone l’obiettivo di diffondere la “cultura della montagna e della prudenza”, attraverso cinque uscite tematiche in ambiente e altri momenti di riflessione e confronto più teorici, nella settimana compresa tra il 16 e il 25 giugno.

Il programma prevede 5 uscite in ambiente montano in luoghi diversi del Trentino e aperte a un numero massimo di 5/10 persone. I vari gruppi verranno accompagnati da guide alpine e Istruttori del Soccorso Alpino, oltre che da operatori di Trentino Marketing e Dolomiti Unesco, intenti a documentare l’evento, che mostreranno gli elementi tecnici, le insidie, i rischi da evitare per affrontare la montagna con prudenza. Ad ogni uscita corrisponde una attività differente scegliendo tra trekking, ferrata, arrampicata, progressione in alta montagna e bici. Per ogni attività è previsto un punto d’appoggio in un rifugio, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza del ruolo di presidio che il rifugista esercita rispetto al territorio in cui opera.

Queste le uscite e le iniziative previste tra il 16 e il 25 giugno:

BICI – Andalo, Paganella Bike Area – venerdì 16 giugno: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

TREKKING – Cima Parì in Val di Ledro – sabato 17 giugno: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

ARRAMPICATA – Roda di Vael, Catinaccio – domenica 18 giugno: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

FERRATA – Gustavo Vidi nelle Dolomiti di Brenta – sabato 24 giugno: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

ALTA MONTAGNA – Passo Tonale Presena – domenica 25 giugno: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

Altre iniziative informative: TUTTE LE INFO A QUESTO LINK

Per informazioni e iscrizioni: chiamare lo 0461 233166 (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17) o per email a: info@soccorsoalpinotrentino.it