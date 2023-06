(Mi-lorenteggio.com).Firenze, 8 giugno 2023 – La pista del toro perfetta per le classiche del Biscione

Prenderanno il toro per le corna i protagonisti dell’Alfa Revival Cup? Dopo le emozioni vissute nella gara di apertura al Mugello, siamo certi che al Red Bull Ring, per il secondo round del prestigioso campionato racing by Canossa Events avremo molti ricordi da portare a casa.

Dopo il Mugello, è il momento di affrontare un altro splendido tracciato, il Red Bull Ring. Sulla pista sede del Gran Premio d’Austria di F1, le Alfa Romeo tornano con lo stesso piglio con cui hanno iniziato la stagione sulla pista Toscana.

Ad unire idealmente Mugello e Red Bull sono i suggestivi paesaggi in cui questi sorgono e i forti dislivelli in cui si snodano i veloci curvoni dei due tracciati.

La pista austriaca, costruita nel 1969 nella zona di Spielberg, ha subito alcune trasformazioni, sino ad assumere la denominazione di A1 Ring e l’attuale conformazione nel 1996 (4.318 mt), anno in cui è rientrato nel giro della F1. Nel 2011, dopo qualche anno di oblio, il tracciato austriaco è stato rinnovato sensibilmente dall’attuale proprietà, divenendo uno dei circuiti più spettacolari ed efficienti al mondo. Le credenziali del Red Bull Ring si sposano perfettamente con le elevate esigenze degli appassionati Alfisti dell’Alfa Revival Cup, desiderosi di mettere alla prova se stessi e le rispettive auto, su piste che richiedono cuore e tecnica.

Calendario

28-29 Aprile – Mugello Circuit

10-11 Giugno – Red Bull Ring

7-8 Luglio – Autodromo Nazionale Monza

9-10 Settembre – Autodromo Vallelunga

21-22 Ottobre – Misano World Circuit

Il Format

1 sessione di prove libere da 25′

2 sessioni di qualifiche da 30′

1 gara da 60′