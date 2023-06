Papa ricoverato. Vaticano: Buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo

( mi-lorenteggio.com) Roma, 8 giugno 2023 – “Papa Francesco ha subito un intervento chirurgico di tre ore “senza complicazioni”. Ora resterà in ospedale per alcuni giorni. “Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. Gli esami di controllo di routine sono buoni”. Lo ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni.

Redazione