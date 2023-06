MANERBIO (BS). ASSESSORI BEDUSCHI E TIRONI VISITANO AZIENDA ‘LA LINEA VERDE’: LOMBARDIA LEADER NEL SETTORE QUARTA GAMMA

Manerbio/BS, 09 giugno 2023 – Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) hanno visitato oggi la sede dell’azienda La Linea Verde-Dimmidisì di Manerbio (BS), gruppo leader in Italia e tra i maggiori in Europa nel campo dei prodotti ortofrutticoli freschi, in particolare nella ‘IV gamma’ e ‘V gamma’, categorie che distinguono rispettivamente frutta e verdura fresca lavata e confezionata e preparazioni cotte pronte al consumo.

“Una storia di successo – ha commentato l’assessore Beduschi – frutto dell’impegno della famiglia Battagliola, che ha saputo unire tradizione e innovazione e oggi vanta otto siti produttivi in Italia e in Europa, facendo della Lombardia un punto di riferimento assoluto in un settore ‘nuovo’ per l’agricoltura e sempre più apprezzato, con le province di Brescia e Bergamo, ma anche Cremona e Mantova, diventati punti di riferimento assoluti”.

Secondo i dati diffusi dal Gruppo IV Gamma di Unione Italiana Food, di cui Andrea Battagliola è presidente, il settore nel 2022 ha fiorato il miliardo di euro di valore complessivo, occupando circa 30mila persone e portando i propri prodotti sulle tavole di 20 milioni di famiglie. Durante l’incontro, l’assessore Beduschi si è soffermato sul tema del regolamento imballaggi e confezioni monouso in discussione a livello europeo.

“Abbiamo voluto visitare un’azienda simbolo della sinergica convivenza tra lavoro manuale e alta tecnologia – ha detto l’assessore Tironi – perchè questo equilibrio virtuoso permette di aumentare il raggio di azione delle imprese, incrementandone la competitività. Una strategia che consente di elevare il livello della qualità delle competenze dei lavoratori e, conseguentemente, quello dei prodotti che, come in questo caso, finiscono sulle nostre tavole”.

“Le nuove tecnologie – ha continuato – sono determinanti per favorire l’ingresso di nuove figure professionali da formare e inserire nel mercato del lavoro in un settore di eccellenza. Tecnologie e innovazione sono fattori chiave per lo sviluppo e il loro utilizzo non implica alcun tipo di ricaduta negativa sui livelli occupazionali”. “L’obiettivo a lungo termine – ha concluso – è una ampia rivalutazione del Made in Italy in chiave moderna, proiettandolo in un percorso di cambiamento culturale”.

“Le proposte che arrivano da Bruxelles – ha chiosato Beduschi riferendosi al dibattito sul packaging dei prodotti alimentari – sono condivisibili se si parla di riduzione dei rifiuti, ma vanno modulate tenendo conto dei settori e del fatto che l’Italia ha assunto una posizione di leadership europea nel riciclo degli imballaggi”.

“Per comparti come quello ortofrutticolo e della IV Gamma – ha sottolineato – le confezioni monouso sono garanzia di sicurezza alimentare e riduzione degli sprechi, oltre che di visibilità e successo dei prodotti”. “La nostra posizione – ha ribadito – è quindi assolutamente in linea quella del Governo, che chiede di rivedere alcuni aspetti della normativa, che va costruita senza preconcetti ideologici e spesso antiscientifici, che penalizzerebbero una filiera virtuosa”.