POSTE ITALIANE: GIULIANO FERRO CONSULENTE FINANZIARIO A MILANO NOMINATO MAESTRO DEL LAVORO

“La stella al merito del Lavoro” assegnata a 71 dipendenti di Poste Italiane in tutta Italia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024 – In Lombardia 8 dipendenti di Poste Italiane sono stati insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Commissione nazionale istituita per l’occasione, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 71 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali.

A Milano il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” è stato conferito formalmente ieri in Prefettura a Giuliano Ferro, Consulente Finanzio presso l’ufficio postale di Via Tosi a Milano, per meriti di “perizia, laboriosità e buona condotta morale”. Giuliano, residente nel comune di Cornaredo, è infatti un esempio per la sua integrità, dedizione e disponibilità verso i colleghi; con un bagaglio di esperienze e competenze commerciali consolidate ha dimostrato di essere una guida per i neo assunti.

“Sono molto emozionato per questo riconoscimento che è motivo di grande orgoglio personale. Ho iniziato a lavorare Poste Italiane nel 1985 e da quel momento ho affrontato un percorso di crescita che mi ha portato a diventare Consulente Finanziario, attualmente presso l’ufficio postale Milano 30 – dichiara Giuliano – L’esperienza in Poste mi ha dato molto professionalmente ed umanamente; l’azienda è stata sempre attenta soprattutto nei momenti di difficoltà personale e dal mio canto ho sempre lavorato per obiettivi con grande serietà e motivazione. Cerco sempre di aiutare i colleghi soprattutto affiancare i neo assunti trasferendo le mie competenze.”

La provincia di Milano ricopre un ruolo fondamentale in Lombardia in termini di presenza e presidio del territorio attraverso gli Uffici Postali. Sono infatti 323 gli Uffici, 280 dei quali sono dotati di ATM Postamat, ai quali si affiancano oltre 490 Punto Poste, un network di prossimità che semplifica l’esperienza di acquisto dei cittadini. Sono oltre 2.000 i dipendenti impiegati fra personale in servizio diretto negli Uffici e staff di coordinamento, oltre il 60% dei dipendenti è donna e più della metà degli Uffici Postali ha un direttore donna, a conferma dell’attenzione di Poste verso i temi di parità ed inclusione.

Con l’obiettivo di mettersi al servizio dei cittadini, Poste Italiane a fine 2022 ha anche avviato il progetto Polis per fare degli Uffici Postali una Casa dei servizi digitali, uno Sportello Unico che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

Nell’attesa che siano operativi i servizi digitali in accordo con i vari Ministeri ed Enti, i lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli Uffici Postali, in provincia di Bergamo, sono già conclusi in 25 comuni e entro il 2026 il progetto coinvolgerà 213 uffici postali in provincia pari all’87% dei comuni.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.