TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 12 al 18 giugno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 giugno 2023 – GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 12 al 18 giugno:

12 giugno

21.00 Concerto | Angel Olsen

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

La cantautrice americana originaria dell’Illinois Angel Olsen arriva a Milano per un concerto nel Giardino di Triennale. Con il suo sesto album Big Time – uscito a giugno dello scorso anno – Olsen ha trovato un senso di sé più profondo e autentico che mai. Ed è all’interno di quella saggezza che è arrivata la presa di coscienza che non esiste un traguardo, una destinazione o un punto finale statico nella vita mentre la stai vivendo. Il suo uovo EP Forever Means nasce con l’intento di raccogliere alcune canzoni da una serie di sessioni di Big Time accomunate da questo tema.

13 giugno

18.00 Presentazione volume | Antonio Citterio Design

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il volume, edito da Silvana Editoriale, ripercorre oltre 50 anni di attività nel campo dell’industrial design di Antonio Citterio, uno dei maestri del design contemporaneo, offrendo il resoconto di un lavoro che ha visto la produzione di oltre 600 prodotti: dal divano Baia e dalla serie Diesis – disegnati con Paolo Nava e che segnano l’inizio di una decennale collaborazione con B&B Italia – alle importanti collaborazioni con Flexform, Arclinea, Vitra, Flos, Axor, sino ai più recenti progetti con Cassina e Knoll. Dopo i saluti di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, interverrà Andrea Branzi. Durante la presentazione saranno in dialogo gli autori del libro Francesco Bonami, Stefano Casciani, Francesca Picchi, Deyan Sudjic e Antonio Citterio. L’incontro è moderato da Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale.

18.30 Presentazione volume | Una cosa come questa potrebbe andare bene? Antologia della comunicazione futura

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione a cura di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti del quinto volume della collana editoriale NABA Insights, pubblicata da Quodlibet. Un testo pensato per aiutare il lettore a comprendere il presente e a immaginare scenari futuri inediti, più liberi e felici, a cura di Patrizia Moschella, NABA Communication and Graphic Design Area Leader, e Fabio Pelagalli, Course Leader dei Bienni Specialistici dell’Area Communication and Graphic Design dell’Accademia, con i docenti NABA Roberto Clemente e Franco Gonella. Durante l’incontro, realizzato in collaborazione con ADCI – Art Directors Club Italiano, intervengono anche Samanta Giuliani, Board member – ADCI, Co-founder e Managing Director – The POP, e Ale Miasi, Creative Director – Leagas Delaney e docente NABA.

21.00 Concerto | Kevin Morby

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Kevin Morby si esibisce per uno speciale concerto nell’ambito di Triennale Estate. Il cantautore statunitense – ex membro dei Wood e dei The Babies – presenta il suo settimo album da solista This is a Photograph, con note intrise di romanticismo, malinconia, ricordi e interrogativi esistenziali.

14 giugno

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. L’host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano, sarà in dialogo con Anty Pansera e Giacinta Cavagna.

19.00 Incontro e proiezione | We Are Who We Are. Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea – Intorno a Reversing the Eye

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Il secondo incontro di We Are Who We Are. Stratificazione di linguaggi nell’arte contemporanea, progetto di Damiano Gullì in collaborazione con Annika Pettini, si collega alla mostra Reversing the Eye, e presenta una speciale rassegna di rari film e video realizzati da artisti internazionali – Gino De Dominicis, Bruce Nauman, Arnulf Rainer, Marina Abramovic, Nan Hoover, Ulay – tra il 1960 e il 1975, lo stesso periodo in cui sono state realizzate le opere esposte in mostra. La proiezione sarà introdotta da un talk con Lorenza Bravetta, curatrice per Fotografia, cinema e new media di Triennale Milano, Giuliano Sergio, tra i curatori della mostra, e Annika Pettini, scrittrice e responsabile Cultura per Edizioni Zero.

19.30 Spettacolo | Devils Out

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Fondazione Milano e Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi presentano Devils Out, spettacolo firmato dal coreografo belga Brandon Lagaert e messo in scena con quattordici giovani performer del Corso Danza Contemporanea coordinato da Marinella Guatterini. Ispirato sia al teatro nō – forma teatrale nata in Giappone nel XIV secolo – sia al Setsubun, Devils Out si concentra sulla lentezza dell’essere e sulle qualità di trasformazione possedute dalle maschere del teatro tradizionale nipponico.

15 giugno

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

18.30 Premiazione | Progettare Futuri Possibili

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Il concorso è un percorso biennale nato con lo scopo di rilanciare una nuova cultura del progetto nella contemporaneità, sperimentare soluzioni costruttive innovative in legno e offrire una piattaforma di visibilità a giovani talenti. Durante la cerimonia pubblica, la giuria annuncerà i tre progetti più meritevoli. Un progetto ideato da Fondazione Franco Albini e Franco Albini Academy e promosso e sviluppato con Rubner Haus in collaborazione con Studio Albini Associati, Scuola del Design del Politecnico di Milano e Scuola di Architettura Urbanistica e di Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. Con il patrocinio di ADI – Associazione per il Design Industriale, Ordine degli Architetti di Sassari, Salone del Mobile.Milano e con il supporto di Triennale Milano.

21.00 Concerto | Tinariwen

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Il Giardino di Triennale si accende di sonorità blues, rock e di musica tradizionale tuareg con i Tinariwen. La band di Tessalit (Mali) torna in Triennale per presentare il nuovo album Amatssou, che riunisce connessioni di banjo, violini e pedal steel, linee di chitarra e groove ipnotici. La cultura tuareg è antica quanto quella dell’antica Grecia o di Roma, ma fondendo gli stili tradizionali dell’Africa occidentale e quella araba, con influenze blues, country, folk e rock, le canzoni di Amatssou finiscono per parlare della dura realtà della vita tuareg di oggi.

16 giugno

18.30 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

17 giugno

12.00 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

21.00 Concerto | Ciao, Discoteca italiana

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale Milano e Club Nation Agency presentano Ciao, Discoteca italiana, progetto di rivalorizzazione della musica disco e cantautoriale degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e primissimi anni Novanta, nato nel 2017 nei club di Torino e dintorni. Prendendo spunto da elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore, Ciao rielabora il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità.

18 giugno

12.00 Visita guidata | Home Sweet Home

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Visita guidata alla mostra Home Sweet Home, che parte dalla storia dell’istituzione e delle sue Esposizioni Internazionali per arrivare alla contemporaneità, riflettendo sull’idea di casa e di abitare, da sempre argomenti privilegiati della ricerca di Triennale.

18.30 Visita guidata | Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera

Ingresso a pagamento previa iscrizione. Per maggiori informazioni: triennale.org

Una visita guidata alla scoperta della mostra Reversing the Eye. Fotografia, film e video negli anni dell’arte povera. L’esposizione indaga, con oltre 250 opere realizzate da 49 artisti, il rapporto dell’arte povera e di alcune avanguardie presenti in Italia tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con i linguaggi della fotografia, del cinema e del video.