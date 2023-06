“Nessuno resti indietro” a Buccinasco

Torna la rassegna dedicata all’inclusione sociale e ai diritti organizzata insieme alle

associazioni del territorio con due appuntamenti venerdì 16 giugno e sabato 24

giugno

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 giugno 2023 – Iniziative di solidarietà con la raccolta fondi per aiutare le comunità dell’Emilia Romagna, laboratori creativi e inclusivi, giochi antichi, iniziative di sensibilizzazione per prevenire il gioco d’azzardo patologico, banchetti solidali. E musica d’autore da cantare tuttiinsieme e poi insieme anche la partecipazione alla parata del Milano Pride.

Ci sarà tutto questo nella nuova edizione della rassegna “Nessuno resti indietro”, con due

appuntamenti in programma venerdì 16 giugno dalle ore 17 al Centro Civico Marzabotto con la Festa della Inclusione sociale e sabato 24 giugno a Milano con “Buccinasco per i diritti”.

“Festeggiamo insieme alle associazioni del territorio – dichiara Martina Villa, assessora

all’Inclusione sociale e alle Pari opportunità e diritti civili – la capacità della nostra comunità di fare rete e creare occasioni di crescita, difendendo i diritti di tutte le persone e combattendo ogni forma di discriminazione”.



FESTA DELL’INCLUSIONE – 16 GIUGNO 2023

CENTRO CIVICO MARZABOTTO

Dalle ore 17 banchetti delle associazioni e laboratori, mostre, esibizioni, giochi, attività

Acli Itaca Aps – banchetto espositivo e laboratorio di origami a cura di Yuko Takeda

Artènergia – banchetto con laboratorio creativo “Pride Factory”

Auser Attivamente Buccinasco – giochi antichi della ludoteca itinerante

Croce Verde Soccorso – banchetto espositivo e check up della salute (prova parametri)

Donne Intrecci – banchetto espositivo e laboratorio di coccarde per il Milano Pride

Insieme Aps – banchetto espositivo

La Banda degli Onesti e Telefono Donna – banchetto espositivo Contro l’azzardo… mettici la faccia!

ProLoco Buccinasco – banchetto e gioco della dama gigante

Protezione Civile di Buccinasco – testimonianze e immagini del viaggio dei volontari a Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) con la colonna mobile della Protezione Civile della Città metropolitana di Milano; truccabimbi

Ugualmente Artisti – banchetto espositivo ed esibizione degli allievi (ore 17-17.30)

Un Ponte nella Vita – Lettura della storia Un riccio per amico e laboratorio sensoriale sul riccio

Ore 21 I fabbricanti di nuvole in concerto, in collaborazione con ProLoco

Dopo il grande successo di marzo a teatro con le canzoni dedicate alle donne di De Andrè, il gruppo torna a esibirsi a Buccinasco con i brani più belli e intramontabili dei grandi interpreti e cantautori italiani (Dalla, De Gregori, Battisti, De Andrè, Gaber, Pino Daniele, Vasco, Rino Gaetano, Bennato, Bersani, Fossati, Zucchero), per una serata per cantare tutti insieme.

BUCCINASCO PER I DIRITTI – 24 GIUGNO 2023

MILANO

Una delegazione del Comune, insieme alle associazioni e alla cittadinanza che vorrà unirsi,

parteciperà alla parata del Milano Pride in centro a Milano con uno striscione dell’Amministrazione comunale e le opere prodotte durante i laboratori creativi del 16 giugno.

Sarà comunicato sul sito internet comunale e sui social il luogo di ritrovo per i partecipanti di

Buccinasco.

Programma Parata:

Ore 15 – concentramento in via Vittorio Pisani, davanti alla Stazione Centrale

ore 16 – partenza del corteo da piazza della Repubblica, lungo viale Liberazione

ore 18.30 – arrivo della parata a piedi all’Arco della Pace

dalle 18.30 alle 24 – evento finale.

V.A.