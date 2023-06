(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 giugno 2023. Nicola Di Marco (M5S Lombardia): “Oggi è il giorno del cordoglio per la morte di Berlusconi. Se deve esserci un giorno in cui mettere da parte le bandiere politiche, e i giudizi, è questo. Le campane degli avversari non suonino nel momento in cui si chiude, senza dubbio, un ciclo storico che ha abbracciato più ambiti della società italiana, conclude il capogruppo del M5S, Nicola Di Marco.

