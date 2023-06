Torna Intrecci sul Lago Maggiore: la seconda edizione il 17 e 18 giugno

(mi-lorenteggio.com) Premeno, 13 giugno 2023 – Dal suo balcone affacciato sul Lago Maggiore, il borgo di Premeno, alle porte del Parco Nazionale della Val Grande, sabato 17 e domenica 18 giugno torna ad ospitare, dopo il successo dell’edizione 2022, la fieramercato dei più apprezzati artisti dell’intreccio.

Intrecci sul Lago Maggiore parte dalla manualità e dalle tradizioni di un tempo, per valorizzare la maestria degli artigiani contemporanei ed è senza dubbio l’occasione per conoscere e apprezzare il lavoro di tanti piccoli artigiani e riscoprire antichi saperi: cestai, impagliatori, magliaie, artigiani di feltro, uncinetto, pizzo

macramé o chiacchierino e di piccoli gioielli con i loro prodotti frutto di sapiente lavoro di intreccio arricchiranno i cortili fioriti e gli antichi vicoli in pietra del grazioso centro storico di Premeno.

Al centro della manifestazione sarà la fiera-mercato, con dimostrazioni di lavorazione e vendita dei prodotti artigianali, aperta al pubblico dalle 15.30 alla mezzanotte di sabato 17 e dalle 9.30 alle 19 di domenica 18 giugno.

Le due giornate lasceranno spazio anche alla gastronomia tipica: selezionati “artigiani del gusto a km0” proporranno i loro prodotti tra le vie del borgo, mentre durante tutta la manifestazione sarà attivo un goloso punto ristoro.

Una serie di iniziative collaterali ed appuntamenti speciali sono in calendario per scoprire, rigorosamente a passo lento, questa porzione panoramica di Lago Maggiore: mostre, proiezione di documentari, laboratori per grandi e piccini arricchiranno il weekend di Premeno durante la seconda edizione di Intrecci sul Lago Maggiore.

Presso il Cinema di Premeno sabato 17 (ore 16.30 e ore 18) e domenica 18 (ore 11 e ore 16) verrà proiettata

una rassegna di documentari dedicati al territorio e al Parco Nazionale della Val Grande, ai suoi abitanti, alla sua flora e alla sua fauna.

Sabato 17 giugno alle ore 20.45, sempre presso il Cinema di Premeno, è in programma – ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti disponibili – la proiezione del documentario Sky Original La via incantata.

Il documentario, che ha ottenuto il patrocino del Club Alpino Italiano, realizzato su soggetto e sceneggiatura

di Francesco Fei e Marco Albino Ferrari e regia di Francesco Fei, è dedicato alla Val Grande, l’area

wilderness più estesa delle Alpi, “un piccolo Nepal a un’ora da Milano. Un luogo magico e misterioso, una

zona unica dove la natura regna incontrastata.”

Un luogo abbandonato, senza strade, senza insediamenti permanenti, dove rari sono persino i rifugi. Qui i

telefoni non prendono e gli unici suoni udibili sono quelli della variegata vegetazione, scossa solo dalle

intemperie. E poi ci sono gli animali, la cui voce arriva spesso da lontano, come lontana riecheggia la civiltà

alpina che abitava questi paesaggi, ma che se ne andò, lasciando solo sparute tracce, archeologie industriali

che si perdono nella natura stessa. Perché in Val Grande ci si può perdere, non solo fisicamente, ma

spiritualmente ed emotivamente.

Non è un Parco “strutturato”, “addomesticato”, la Val Grande rappresenta una sfida, prima di tutto con se

stessi. Ed è una sfida che solo pochi hanno il coraggio, la testardaggine, la pazienza, la passione di

affrontare. E tra questi pochi, ci sono i protagonisti de La via incantata, due uomini alla ricerca di un vecchio

sentiero perduto, e una giovane donna, una ragazza che ha deciso di non andarsene, ma di vivere e lavorare

qui tra alpeggi selvaggi, boscaglie impenetrabili e animali di ogni specie. Il suo nome è Serena, e sembra

venire da un tempo passato, ma non è così, ha 20 anni e conosce bene il suo tempo, ma preferisce viverlo

nel rispetto di un luogo, della sua natura, della sua wilderness.

La stessa wilderness a cui vanno incontro Marco Albino Ferrari, scrittore e grande conoscitore della

montagna, dal cui libro omonimo è ispirato il documentario stesso. E Tim Shaw, guida escursionistica

ambientale che nella solitudine impervia della Val Grande ha trascorso un intero inverno.

L’Associazione La Lencistra coinvolgerà i bimbi dai 5 anni di età nell’antica arte dell’intreccio, con piccoli

workshop gratuiti di un’ora in programma alle ore 17 di sabato e alle ore 10 di domenica, mentre Alexandra

Klaus, talentuosa cestaia di origini tedesche, insegnerà a realizzare una piccola borsa intrecciando corteccia

di castagno. Organizzato sabato 17 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 15, il corso di intreccio per

adulti Corteccia, nel centro storico di Premeno, prevede la partecipazione di massimo 5 persone. Il costo è

di € 75 a partecipante, info e prenotazioni a amarksdolcedo@gmail.com.

Ad impreziosire ulteriormente Intrecci sul Lago Maggiore, nel centro storico di Premeno saranno allestite

tre mostre: Féman di Serena Guerra, dedicata alle donne di un tempo, e le fotografiche Gente di Premeno

nell’estate ’81 di Loris Caretti e Luciano Magni ed Esio e La Lencistra di Andrea Caretti.

Con la mostra Féman l’artista Serena Guerra vuole omaggiare le donne vigezzine d’un tempo, instancabili

lavoratrici della terra, coltivatrici, allevatrici, artigiane e colonne portanti delle loro famiglie.

Le donne hanno sempre dovuto cavarsela da sole in situazioni anche molto difficili; anche perché gli uomini

mancavano, sia perché emigravano, o perché erano in guerra, o lavoravano lontano.

Queste donne riuscirono a sopravvivere, grazie al loro stretto rapporto con la natura, al loro ingegno,

sfruttando le risorse, e nello stesso tempo curando il territorio. Le località di montagna spesso lontane dalle

grandi vie di comunicazione, hanno visto le donne testimoni di una affermazione di una cultura e di una

società femminile.

L’arte di Serena Guerra, che vive nel pittoresco borgo di Craveggia in Valle Vigezzo, la “Valle dei pittori”, non

si limita al disegno, dono innato, ma va ben oltre e alla costante ricerca della sua strada, e al modo più

consono ed intimo di esprimersi Serena dedica tutta se stessa.

Serena Guerra vive come una missione l’esigenza di ridare dignità e valore a quanto l’uomo, che tende a

cancellare le proprie origini, ha abbandonato e realizza opere utilizzando oggetti che facevano parte del

quotidiano della vita in montagna, quella vita che ci siamo lasciati alle spalle con troppa superficialità.

La mostra di ingrandimenti in bianco e nero, vero e proprio patrimonio fotografico d’epoca, Gente di

Premeno nell’estate ‘81 è riproposta a distanza di oltre quarant’anni ed esposta, oggi come allora, tra le vie

di Premeno. Nata dalla collaborazione tra il premenese Loris Caretti e il milanese Luciano Magni,

l’esposizione ritrae momenti di attività quotidiana: non mancano il panettiere e il meccanico, oltre ad

alcuni anziani in un momento di relax.

I due professionisti erano membri del circolo fotografico nato a Premeno verso la fine degli anni ’70, che

contava diversi soci attivi, residenti e villeggianti, e disponeva di una camera oscura per lo sviluppo e la

stampa delle immagini e aveva come prerogativa quella di lavorare sul territorio.

Esio e “La Lencistra” espone fotografie recenti di un paese e dell’arte dell’intreccio, nati insieme in tempi

antichi. La mostra racchiude vedute di Esio e dei suoi luoghi dedicati alla religione, oltre ad una serie di

immagini del lavoro di intreccio delle lencistre, sottili lingue di legno di nocciolo utilizzate per la

realizzazione di gerle e cesti, secondo tecniche e forme tradizionali.

Tutte le fotografie sono realizzate e curate in ogni loro aspetto, dallo scatto alla stampa su carta fotografica,

da Andrea Caretti, classe 1967, esiese di nascita, ma lontano dalla sua terra per oltre tre decenni, oggi

finalmente tornato nei luoghi della sua infanzia e prima giovinezza.

Dedito principalmente alla fotografia di strada, Andrea Caretti sconfina anche in altri generi, ma sempre

esclusivamente in bianco e nero, con scelte compositive ed equilibri tonali nel solco di un classicismo da

camera oscura, con cui lavorava fino alla fine del secolo scorso per poi passare, lentamente e con fatica, alle

tecniche digitali.

Premeno, poggiata su un balcone naturale che si affaccia sul Lago Maggiore, e le sue frazioni di Esio e

Pollino, a poca distanza dal Sacro Monte di Ghiffa, Patrimonio Unesco, e incorniciate dalle cime della Val

Grande, l’area wilderness più vasta d’Europa, sono culle di saperi artigiani.

Esio in particolare, grazie alle attività della sua associazione “La Lencistra”, si impegna da quindici anni nella

salvaguardia e valorizzazione di queste tradizioni, attraverso corsi, una scuola di cesteria, dimostrazioni ed

eventi come Intrecci sul Lago Maggiore, la cui seconda edizione è organizzata con il Comune e la Pro Loco di

Premeno.

Intrecci sul Lago Maggiore sarà un appassionante viaggio nelle tradizioni d’Italia: ogni piccola località del

Paese offre variegate tipologie di cesti, un patrimonio di cultura popolare e di sapienza concreta che

Premeno vuole riscoprire e valorizzare attraverso un evento dedicato all’arte della lavorazione manuale di

materiali antichi e di grande fascino.