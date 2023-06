Crociera di San Giovanni, Lago di Como 24 giugno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2023 – Dopo tre anni di stop, Navigazione Lago di Como torna a riproporre due interessanti crociere per ammirare il caratteristico spettacolo pirotecnico-musicale in programma il prossimo 24 giugno in occasione della Sagra di San Giovanni, la più antica manifestazione del Lago di Como per tradizione, arte, fede e folclore, nell’incantevole scenario dell’Isola Comacina.

Due le proposte per ammirare lo spettacolo da un punto di vista privilegiato: la prima

crociera è in partenza da Como a bordo della motonave Orione alle ore 20.15, con

possibilità di apericena durante la navigazione. La seconda è organizzata a bordo della

motonave Bisbino in partenza dagli scali del centro lago: Bellagio ore 20.35, Varenna

ore 20.50, Menaggio ore 21.05 e Tremezzo ore 21.25.

Le motonavi navigheranno fino a raggiungere le acque antistanti Tremezzo per godere

dello spettacolo pirotecnico ed infine rientreranno allo scalo di partenza.

“Per l’edizione 2023, abbiamo messo in campo ben due navi con l’obiettivo di soddisfare

le numerose richieste che già da qualche mese sono pervenute dai nostri clienti: un

atteso ritorno che, soltanto a poche ore dall’avvio delle vendite, sta riscuotendo un

ottimo successo” commenta Nicola Oteri, Direttore di Esercizio Navigazione Lago di

Como “La Sagra di S. Giovanni è una ricorrenza speciale per la tradizione lariana e

richiama ogni anno migliaia di visitatori; Navigazione lago di Como, anche in questa

occasione, ha voluto essere presente a sostegno dell’iniziativa mettendo a disposizione

le proprie navi per consentire ad un pubblico sempre più numeroso di assistere allo

spettacolo pirotecnico”.



Programma:

Motonave Orione Motonave Bisbino

Como partenza ore 20.15 Bellagio partenza ore 20.35

Varenna partenza ore 20.50

Menaggio partenza ore 21.05

Tremezzo partenza ore 21.25



Prezzi dei biglietti:

M/n Orione: solo crociera Adulto 30€ Ragazzo (4-11) 15€

con apericena e drink Adulto 45€ Ragazzo (4-11) 30€



M/n Bisbino: solo crociera Adulto 25€ Ragazzo (4-11) 13€

con aperitivo e drink Adulto 32€ Ragazzo (4-11) 20€

I biglietti sono acquistabili attraverso i canali on-line:

– Nave in partenza da Como

– – Nave in partenza dal centro lago

Posti limitati

Chi siamo:

Gestione Navigazione Laghi, con una flotta di circa 100 navi, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito dei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como.

È un Ente Governativo istituito con Legge n.614/57 attraverso la quale il legislatore ha affidato ad un funzionario dell’Amministrazione dello Stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’esercizio delle linee di navigazione.

L’Azienda opera mediante una Direzione Centrale situata a Milano che gestisce i rapporti istituzionali con il superiore Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e svolge funzioni di coordinamento delle tre Direzioni di Esercizio situate rispettivamente ad Arona per il lago Maggiore, Desenzano per il lago di Garda e Como per l’omonimo lago. Ad oggi la Gestione Navigazione Laghi, durante i mesi di maggiore attività, arriva ad impiegare fino ad 650 persone suddivise tra personale amministrativo, di cantiere – distribuito presso i 4 cantieri navali di Arona, Peschiera del Garda, Como e Dervio, forniti di strutture ed impianti tecnologici di avanzata concezione per la cantieristica navale – e personale del settore movimento.