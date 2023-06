Rho. Cedro da abbattere, deviazioni del TPL il 24 giugno

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 15 giugno 2023 – Sabato 24 giugno 2023 verrà eseguito l’abbattimento dell’albero n. 10461 del patrimonio arboreo comunale, ovvero un cedro che si trova in prossimità del capolinea dei bus in piazza Libertà.

La segnaletica di cantiere verrà posizionata martedì 20 giugno, con abbondate anticipo rispetto la data di esecuzione dei lavori, per poter informare per tempo l’utenza del trasporto pubblico locale e della stazione ferroviaria.

Nelle settimane successive toccherà ad altri tre cedri e a un altro albero. Il cronoprogramma che doveva partire a fine maggio è slittato a causa del meteo sfavorevole. L’abbattimento viene previsto nei giorni di sabato e domenica per ridurre i conflitti con il traffico veicolare.

La valutazione sulla necessità di intervenire è stata elaborata dagli agronomi che supportano l’Amministrazione comunale, che hanno riscontrato quanto i tronchi non siano più in salute e rischino di rappresentare un problema per l’incolumità dei passanti.

Gli abbattimenti saranno a cura dell’Ufficio Manutenzione Verde Pubblico.

Il 24 giugno i 4 autobus del terminal di piazza Libertà presenti in prossimità dell’area di intervento andranno temporaneamente ricollocati: due sul lato destro di via Puccini (con rimozione della sosta lungo il lato sinistro) e due in fregio al marciapiede di accesso alla stazione.

Redazione