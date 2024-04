Milano. Incidente in via Melchiorre Gioia, gravissima 76enne investita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2024 – Questa sera, intorno alle ore 19.15, in via Melchiorre Gioia, all’altezza dell’incrocio con via Schiapparelli, una donna di 76 anni è stata travolta lungo le strisce pedonali, riportando nella caduta diverse contusioni e un grave trauma cranico. Sul posto sono giunte due automediche, un’ambulanza della Croce Bianca e la Polizia Locale e la Polizia. La ferita, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, in gravissime condizioni.

V. A.