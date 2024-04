Panza ufficialmente ricandidato in Europa, il primo candidato dei piemontesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 aprile 2024 – Sono lieto di annunciare che da oggi sono ufficialmente ricandidato per la Lega alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, posizionato primo dei piemontesi nella lista della Lega per la circoscrizione Nord-Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria).

Ringrazio il segretario della Lega Piemonte Riccardo Molinari, il segretario Matteo Salvini e tutta la segreteria per la candidatura, ora la campagna elettorale sui territori entra nel vivo.

Sono profondamente orgoglioso di essere il secondo in lista e il primo candidato dei piemontesi, ancora più determinato a difendere la mia regione dalle follie europee.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega, Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, candidato alle elezioni europee 2024 nel Collegio Nord-Ovest (Piemonte, Valle’d’Aosta, Lombardia e Liguria) per la Lega.

Redazione