Trail running protagonista dell’estate in Valchiavenna con Madesimo Summer Trail e Vertical

( Mi-lorenteggio.comPer gli appassionati della corsa off-road e delle camminate in montagna la stagione estiva in Valchiavenna sarà un vero paradiso. Tornano gli appuntamenti di trail running ideati dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzati dalla SSD Andromeda Sport, realizzati con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, BIM Adda e Camera di Commercio di Sondrio.

Domenica 18 giugno Madesimo Summer Trail metterà alla prova sulle distanze di 9 km con 450 m D+ e di 21 km con 890 m D+, entrambe con partenza nel centro di Madesimo. La distanza Short si svilupperà sugli Andossi, con l’attraversamento dell’omonimo altopiano, correndo accanto alla Chiesetta di San Rocco fino a 1.930 m di altezza. Il rientro in paese sfrutterà un tratto in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava.

Dopo i primi 5 km della Short, proseguirà il percorso della gara Long, qualificante all’UTMB® World Series categoria 20 km e valida 1 punto ITRA (International Trail Running Association). Particolarmente suggestivo sarà il passaggio sul muraglione della diga del lago Montespluga, aperto per l’occasione. Al ritorno i trail runner costeggeranno il lago Andossi (o delle Anatre), toccando i 2.060 m, e si ricongiungeranno al termine sul tracciato della 9 km.

Madesimo Summer Trail 21 km è entrato a far parte della nuova National League di ITRA: la sua classifica, calcolata nazione per nazione, comprenderà gli atleti con punti ITRA in almeno tre eventi nello stesso Paese. Qualora ne fossero stati corsi in numero maggiore, verranno selezionati i tre con il punteggio più alto secondo l’ITRA Index Score. A gennaio 2024 saranno, infine, annunciati i vincitori della prima edizione.

MADESIMO VERTICAL: 23 luglio 2023

Domenica 23 luglio sarà, invece, la volta del Madesimo Vertical – Lago D’Emet Memorial Silvio Gianera, in ricordo del podista madesimino. A partire dal rigoglioso fondovalle in località Macolini, a 1692 m di altitudine, si percorrerà, in corsa o camminando, il sentiero N595. Un’ascesa di 3 km con 500 m D+ con finish line sui 2.196 m del Rifugio Bertacchi, presso il Lago Emet.

“Madesimo Summer Trail e Madesimo Vertical sono degli appuntamenti importanti per il nostro territorio – afferma Francesca Cervieri, Direttore del Consorzio Turistico di Madesimo – Questi eventi, infatti, permettono a sportivi e amanti della montagna di allenarsi in un territorio sfidante e maestoso al tempo stesso mentre la destinazione, che ben si presta a ospitare queste gare per il suo particolare paesaggio, può continuare il suo percorso di posizionamento come una località alpina perfetta per praticare sport in montagna”.