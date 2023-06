Bucciinasco. Via Guido Rossa, terminati i lavori per la piazza

(Mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 giugno 2023 – I lavori di riqualificazione della piazza di via Guido Rossa, nel quartiere Buccinasco Più, sono terminati. Ecco perché da giorni non si vedono più mezzi e operai nell’area, dove l’intervento è completato: giochi per i bambini, nuova pavimentazione, panchine, fontanella, gazebo, piante e fiori attorno e all’interno della piazza (specie erbacee perenni in grado di colorare l’area verde durante tutto l’anno, compreso autunno e inverno).

Al momento però la piazza NON è ancora accessibile e questa mattina è stata ripristinata la recinzione che ne inibisce l’ingresso: invitiamo i residenti a rispettare il divieto perché, prima di utilizzare le strutture ludiche dell’area, è NECESSARIO eseguire il collaudo tecnico/amministrativo, previsti per legge. Le procedure tecniche e burocratiche dovrebbero concludersi entro la prima metà del mese di luglio: non appena possibile la piazza sarà aperta e pronta per la fruizione.

Nei mesi scorsi, come è noto, è stata completata anche la bonifica delle aree verdi dove in passato soggetti legati alla ‘ndrangheta hanno interrato rifiuti: ancora oggi tutta la zona è di proprietà dello Stato (Demanio) che l’ha acquisita in seguito al sequestro e alla confisca alla proprietà Finman Spa, condannata in via definitiva.