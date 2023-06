DISABILI, MIRABELLI (PD): INTERROGAZIONE AL GOVERNO PERCHÉ AGISCA SU CERTIFICATI PER PASS AUTO

(Mi-lorenteggio.com) Roma, 20 giugno 2023 – “E’ un’assurdità che per rinnovare il pass auto per disabile serva un certificato medico che può costare anche 70 euro, il governo dimostri di voler fare davvero qualcosa di utile per modificare il codice della strada e agisca”. A sollecitarlo è il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd, con un’interrogazione ai ministri delle Infrastrutture e della Salute, firmata da altri 22 senatori dem.

“La documentazione medica per il rilascio dell’autorizzazione – spiega Mirabelli – viene inizialmente rilasciata dall’ufficio medico-legale della Asl di appartenenza ma ha una validità di 5 anni. Trascorso tale periodo per il rinnovo è necessario un altro certificato, questa volta del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Ma mentre, la certificazione dell’ASL è gratuita, quella del medico curante, che opera in regime libero-professionale, Può arrivare a costare anche oltre 70 euro”. “Siamo di fronte a una norma particolarmente vessatoria nei confronti dei disabili permanenti o delle persone affette da malattie degenerative – aggiunge il senatore – le quali si vedono costrette ad attestare nuovamente una condizione che, considerata la propria condizione, ha ben poche speranze di migliorare nel corso degli anni”. È necessario che il governo modifichi tempestivamente queste disposizioni – conclude Mirabelli – prevedendo, tra l’altro, per i soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, la possibilità di beneficiare, in deroga alla scadenza della validità di 5 anni prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di un’autorizzazione di tipo permanente.

