Sciopero alla WOOD di Corsico per il mantenimento del salario

(mi-lorenteggio.com) Corsico 21 giugno 2023 – Wood in lotta: stato di agitazione e scioperi (un’ora al giorno) da lunedì 19 giugno al 21 giugno dalle 10 alle 11.

L’altro ieri, 19 e ieri 20 giugno primi giorni di agitazione, hanno visto la partecipazione attiva di più di 100 lavoratori a cui si aggiungono i colleghi che hanno aderito da remoto e dal cantiere, oggi si replica l’agitazione e si continuerà sino al raggiungimento dell’obbiettivo.

La protesta è iniziata il 5 giugno scorso con l’applicazione rigida dell’orario di lavoro che ha visto coinvolti diverse centinaia di dipendenti e dopo l’assemblea del 14 giugno si è deciso di passare allo sciopero.

La vertenza in atto fa un salto di qualità con gli scioperi decisi in assemblea.

Le ragioni della protesta: la direzione invece di dare aumenti di salario fresco vuole applicare gli assorbimenti dai superminimi individuali per realizzare i nuovi minimi contrattuali dei metalmeccanici dal giugno 2023.

Così i dipendenti non vedono gli aumenti! I soldi passano dalla voce superminimo alla paga base.

“Non è condivisibile la scelta aziendale che con una mano eroga, con lettere pompose, i cosiddetti aumenti di merito individuali e con l’altra mano dopo pochi mesi con il principio dei vasi comunicanti sposta i soldi da una casella all’altra lasciando la busta paga lorda invariata.

I lavoratori non ci stanno e protestano. Il contratto nazionale con l’indice IPCA rileva solo parzialmente l’aumento dei prezzi e arriva ex post (in ritardo)” la nota diffusa.

La RSU e i sindacati Fiom-Cgil e SIAL-Cobas sostengono e sono intenzionati a dare continuità alle iniziative fino ad ottenere risultati concreti.

Wood italiana S.r.l. Via Caboto 15 Corsico con circa 700 dipendenti in Italia. E’ una società di consulenza e ingegneria leader a livello mondiale (presente in 60 paesi) che opera nei mercati dell’energia e dei materiali.

V. A.