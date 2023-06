Rho. Summer school Burba: sceneggiatura, recitazione, cinematografia e regia con la NAC

A Villa Burba un posto gratuito per i giovani rhodensi in ogni corso

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 22 giugno 2023 – Rho è una città che accoglie molti appassionati di cinema, lo dimostrano le presenze agli appuntamenti di Cin&Città lungo tutto l’anno. Per coinvolgere adolescenti e giovani, il pubblico di oggi e di domani, il Comune di Rho sostiene una iniziativa di formazione che troverà casa nella sala convegni di Villa Burba nel mese di luglio in collaborazione con la NAC, Nuova Accademia di Cinema.

Sono aperte le iscrizioni per Sceneggiatura, Recitazione e Regia, con posti limitati. Per ogni corso è previsto un posto gratuito riservato a un giovane residente a Rho, per offrire un’opportunità di formazione estiva che potrebbe trasformarsi in una professione in futuro.

“Villa Burba ha un fascino particolare e può essere set ideale per le riprese – commenta l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – La Summer School nasce per offrire un’opportunità di formazione innovativa ai giovani che restano in città nel mese di luglio. Può essere l’occasione per conoscere meglio il cinema e le professioni correlate e scoprire il proprio talento. Per i giovani rhodensi abbiamo riservato una sorta di borsa di studio per poter partecipare gratuitamente e avventurarsi nel mondo del cinema”.

Sono previsti tre cicli di quattro lezioni ciascuno, per conoscere i principi alla base del mondo del cinema e cominciare a metterli in pratica attraverso la realizzazione di un piccolo cortometraggio.

I corsi sono a cura di NAC – Nuova Accademia di Cinema – nata da un gruppo di professionisti del settore cinematografico e televisivo, che offre corsi di formazione a diversi livelli.

I corsi si terranno dal 5 al 26 luglio, è possibile iscriversi anche a più di un modulo.

Tre le possibilità:

SCENEGGIATURA SUMMER

il mercoledì e il venerdì nei giorni 5, 7, 12 e 14 luglio, dalle ore 18.00 alle 21.00

Si tratterà di come si distingue la scrittura per film e serie tv da altri tipi di scritture creative; della differenza fra soggetto e trattamento; di come si struttura una storia in più atti.

RECITAZIONE SUMMER

il martedì e il giovedì nei giorni 11, 13, 18 e 20 luglio dalle ore 18.00 alle 21.00

Al centro dell’attenzione “come si governa il proprio corpo all’interno del frame, come si legge uno script, come ci si fa amica la camera per un’interpretazione che buchi lo schermo”.

REGIA SUMMER

il lunedì e il mercoledì nei giorni 17, 19, 24 e 26 luglio dalle ore 18.00 alle 21.00

Che cosa fa di preciso il regista? Di quali strumenti si avvale? Come progetta la narrazione di una storia attraverso le immagini e il suono?

Per conoscere il programma completo dei corsi e i costi e per prenotare il proprio posto, si può scrivere a info-prenotazioni@nac.education (www.nac.education).

Allo stesso indirizzo possono rivolgersi i candidati residenti a Rho, con un’età tra i 14 e i 26 anni, per il posto gratuito, inviando una lettera di motivazione.

La locandina precisa che si accolgono iscrizioni dai 14 anni in su, ma se ci dovesse essere qualche appassionato interessato anche nella fascia tra gli 11 e i 13 anni si può concordare la partecipazione.