Cesano Boscone. ESTATE, ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER CHI RIMANE IN CITTA’

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 giugno 2023 – Anche quest’anno un’estate ricca di eventi per stare insieme in serenità e allegria, l’amministrazione comunale propone un calendario di eventi estivi per adulti e bambini.

Per bambine e bambini da 3 a 10 anni ogni martedì alle 17.30, 5 appuntamenti con spettacoli teatrali a partire dal 27 giugno e fino al 22 luglio presso il Parco Pertini, accesso libero e gratuito, non è necessaria la prenotazione.

27 giugno “Il cerchio magico” a cura di Alice Bossi Teatro

4 luglio “Un piccolo cappuccetto rosso” a cura di PantaRei

11 luglio “Il gatto con gli stivali” a cura della Compagnia delle Spille

18 luglio “A metà strada. La storia di giraffa e pinguino” a cura del Teatro del Buratto

25 luglio “Il mago di oz” a cura di FanTeatro

visione è gratuita, in caso di maltempo Teatro Piana.

E…STATE IN QUARTIERE Sabato 1 luglio dalle ore 20 Serata Musicale davanti ai negozi di via Turati in q.re Tessera

Torna anche l’iniziativa pdf”Cinema sotto le stelle” (338 KB) ogni mercoledì sera dal 28 giugno al 30 agosto, con un film in un quartiere diverso della città da vedere gratuitamente e in compagnia:

Mercoledì 28 giugno 2023 “SPIE SOTTO COPERTURA” ore 21.30 presso l’Anfiteatro q.re Giardino, via delle Acacie, un film d’animazione per tutta la famiglia. La visione è gratuita, in caso di maltempo Centro sportivo Cereda.

Lance è l’agente segreto più acclamato e famoso al mondo, Walter è un genio che ama costruire speciali marchingegni di protezione. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, Walter e Lance si trovano improvvisamente a fare affidamento l’uno sull’altro, ma in un modo completamente nuovo.

Mercoledì 5 luglio 2023 “UNA NOTTE DA DOTTORE” ore 21.30 al Parco Pertini una commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano per tutta la famiglia. La visione è gratuita, in caso di maltempo Scuola di Musica.

Un anziano dottore che lavora come guardia medica notturna ha un incidente con un rider trentenne. I due ne escono illesi, ma rischiano di perdere il lavoro, e al dottore viene in mente una soluzione decisamente originale e dopo una serie di disavventure, i due impareranno così a sostenersi a vicenda portando a termine i propri compiti.

Mercoledì 12 luglio 2023 “SPIRIT IL RIBELLE” ore 21.30 presso Parco Gobetti, un film d’animazione per tutta la famiglia. La visione è gratuita, in caso di maltempo Teatro Piana.

Lucky fa amicizia con un cavallo selvaggio di nome Spirit, che condivide il suo spirito ribelle. Quando un allevatore senza cuore progetta di catturare Spirit e la sua mandria, Lucky e i suoi nuovi amici si imbarcano in una missione per salvarlo.

– Mercoledì 19 luglio 2023 “NO TIME DO DIE” ore 21.30 presso Parco Gobetti, un film d’azione il venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond. La visione è gratuita, in caso di maltempo Teatro Piana.

Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto.

– Mercoledì 26 luglio 2023 “TROPPO CATTIVI” ore 21.30 presso Piazza Falcone un film d’animazione per tutta la famiglia. La visione è gratuita, in caso di maltempo Scuola di Musica.

Dopo una vita passata a compiere rapine, una banda di criminali affronta la loro truffa più difficile: diventare cittadini modello per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare il Delfino d’oro.

– Mercoledì 2 agosto 2023 “LA CENA PERFETTA” ore 21.30 presso la Sala della Trasparenza una commedia drammatica.

Carmine gestisce un ristorante per riciclare denaro sporco, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una cuoca alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo, e il sogno di conquistare una stella Michelin, daranno loro un’opportunità di riscatto.

– Mercoledì 9 agosto 2023 “SING 2 SEMPRE PIÚ FORTE” ore 21.30 presso la Scuola di Musica un film d’animazione per tutta la famiglia.

Buster Moon e il suo gruppo di animali artisti si preparano a lanciare un abbagliante spettacolo teatrale nella capitale mondiale del divertimento. L’unico problema è che deve convincere la solitaria stella del rock a unirsi a loro.

– Mercoledì 16 agosto 2023 “CORRO DA TE” ore 21.30 presso la Scuola di Musica una commedia romantica.

Gianni, inguaribile donnaiolo, accetta la sfida dei suoi amici e si finge diversamente abile per uscire con Chiara, una tennista paraplegica. Messo alle strette dalla sorella di lei a confessarle la verità, l’uomo scopre di esserne innamorato.

– Mercoledì 23 agosto 2023 “PROTEGGI CIÓ CHE AMI” ore 21 presso i Giardini della Costituzione un film drammatico, in caso di maltempo Scuola di Musica.

Alla periferia di Parigi, il complesso residenziale Gagarine, un tempo simbolo di progresso, sta per essere demolito. Mentre gli appartamenti si svuotano, il sedicenne Youri, che sogna di essere un astronauta, fa di tutto per salvare la struttura.

– Mercoledì 30 agosto 2023 “THE GREATEST SHOWMAN” ore 21 presso la Scuola di Musica un musical per tutta la famiglia.

Uno sguardo alla straordinaria creazione del circo Barnum & Bailey nel 1800 da parte di PT Barnum. Con artisti esotici, numeri musicali e audaci imprese, lo spettacolo conquista il mondo per diventare “Il più grande show della Terra”.