Domenica 2 luglio il violino di Emma Arizza a Palazzo Marino in Musica

L’universo nel violino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2023. Prosegue la XII edizione di Palazzo Marino in Musica, quest’anno dedicata al tema dell’identità.

Il prossimo appuntamento vede la giovane violinista Emma Arizza regalare al

pubblico un viaggio alla scoperta della musica di Bach, Paganini e Ysaÿe. Tre

compositori che hanno saputo far emergere l’identità e la personalità del violino in

modo molto diverso. Uno strumento che, a differenza di altri, appartiene davvero al

musicista che lo suona, il quale si identifica con esso e gli sa dare una vera e propria

impronta, una voce unica e inimitabile.

Ascolteremo dunque il violino sprigionare tutta la sua qualità sonora nella complessità

contrappuntistica di Bach, nelle dolci melodie cantabili di Paganini e nel suo

virtuosismo estremo, ma anche nelle articolate armonie moderne di Ysaÿe.

Vincitrice del Musicians’ Company Award 2019, Emma Arizza si è affermata come

giovane violinista di talento nel panorama internazionale. Nata a Como, si diploma nel

conservatorio della sua città con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto

la guida di Gianluca Febo. Si trasferisce a Londra a soli 18 anni per continuare gli

studi di alto perfezionamento al Royal College of Music e al Trinity Laban

Conservatoire. È supportata dalla G. Bratton Scholarship, la A. Niekirk Scholarship e

la Tillett Trust. Emma Arizza si è esibita in importanti sale da concerto e festival

internazionali in Italia, Francia, Grecia, Olanda, Romania, Russia, Spagna, Svizzera,

Israele e nel Regno Unito. Oltre ad essere una violinista acclamata, è anche attiva

nell’educazione musicale. Nel 2021 è stata selezionata come Benedetti

Foundation Ambassador. All’interno di questa Fondazione, creata dalla violinista di

fama internazionale Nicola Benedetti, ricopre un ruolo importante: diffondere la

musica tra migliaia di giovani e giovanissimi e ispirare la prossima generazione

attraverso workshops innovativi e contenuti multimediali.

Emma Arizza suona un violino F. Guadagnini (1927) e un Marcello Villa di

scuola cremonese.

I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione: a partire da

giovedì 29 giugno alle ore 10.00 è possibile prenotarli online sul sito

www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la

biglietteria delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala in Piazza della Scala 6.

