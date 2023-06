Notte Bianca 2023: sabato 8 luglio Usmate Velate si “veste” a festa

Appuntamento con musica, bancarelle, mongolfiera e fuochi artificiali

L’iniziativa prevede sorprese e novità accattivanti per tutte le età

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 26 giugno 2023. Una novità assoluta come il volo in mongolfiera, una luccicante conferma come quella dei fuochi artificiali, immancabili tradizioni fra cui musica e bancarelle: sabato 8 luglio Usmate Velate si prepara per vestirsi “a festa” in occasione dell’edizione 2023 della Notte Bianca, uno straordinario momento di festa, divertimento, cultura, commercio e gastronomia coordinato dal Comune di Usmate Velate in sinergia con ConfCommercio Vimercate.

Il programma di giornata vedrà, come da tradizione, la presenza di musica dal vivo, street food, animazione, bancarelle ed esibizioni artistiche: corso Italia, via Roma, via Cavour e Piazza Pertini si animeranno sin dal pomeriggio per poi arrivare al gran finale con spettacolo pirotecnico che si terrà a mezzanotte presso il Centro sportivo comunale di via Luini, dando così la simbolica chiusura all’evento.

A partire dalle 18, presso il Centro Sportivo di via Luini, una mongolfiera permetterà ai più curiosi di salire in aria e di muoversi guardando tutti… dall’alto: una straordinaria attrazione che permetterà di osservare Usmate Velate, la Brianza e Milano da una prospettiva decisamente inedita.

“La presenza della mongolfiera è una novità davvero esclusiva che abbiamo fortemente voluto per rendere la nostra Notte Bianca ancora più speciale – afferma Pasquale De Sena, assessore agli Eventi – Sappiamo quanto sia attesa la Notte Bianca dagli adulti e dai bambini, ma anche dai nostri commerciali e dagli ambulanti, che hanno l’occasione per presentarsi davanti a migliaia di persone. La nostra voglia di fare si manifesta anche con questa sorpresa che caratterizzerà il 2023 e che si inserisce nel solco di una consolidata tradizione caratterizzata da negozi aperti, festa, animazione, musica e occasioni per vivere il territorio”.

Il Comune di Usmate Velate, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi attraverso gli uffici preposti, sarà presente alla Notte Bianca con gli agenti di Polizia Locale e con i volontari di Protezione Civile.