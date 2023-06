Una serata musicale benefica sulle note della solidarietà a Cassina De’ Pecchi

Il ricavato verrà devoluto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 26 giugno 2023 – Dalla musica classica alla contemporanea, passando per il jazz in un concerto che sa di altruismo e solidarietà a Cassina De’ Pecchi, in programma per venerdì 30 giugno 2023 alle ore 21, presso l’Ex Chiesetta Santa Maria Assunta in Via Roma 19, il cui incasso verrà devoluto alle vittime dell’alluvione che ha duramente colpito l’Emilia Romagna lo scorso mese di maggio.

“Cassina per la Romagna” è il titolo della serata organizzata dalla Proloco Cassina-Sant’Agata APS e dal Comitato Cassina 150, da un’idea dell’architetto Emilio Dossena, proprietario della chiesetta, ormai sconsacrata da anni, luogo dell’evento benefico.

Tutti sono invitati, l’ingresso sarà a offerta libera fino all’esaurimento dei posti in sala. E’ gradita la prenotazione al numero 3534057204 o via email a segreteria@prolococassina.it

Sulla scena si alterneranno tre gruppi di artisti locali cassinesi: al violino Bohyeon Kim, al pianoforte Sangwon Kim e alla voce Hyunju Jun, un’intera famiglia sudcoreana votata alla musica, che risiede da diversi anni nel territorio e che ha scelto la serata benefica per fare il proprio debutto sulle scene locali; poi sarà la volta di Roberto Favilla al pianoforte e di Mario Fragiacomo alla tromba flicorno; concluderanno al pianoforte Andrea Calzolari accompagnato dalla voce di Rodolfo Principi.