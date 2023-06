Musica protagonista a Cascina del Sole

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 giugno 2023 – L’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate ha concluso l’anno accademico con una vera e propria maratona musicale, svolta per due weekend tra il 27 maggio e il 10 giugno, presso l’Auditorium Don Bosco di Cascina del Sole.

Il Concerto degli Allievi in teatro rappresenta un momento importante del percorso musicale, che valorizza il lavoro svolto da allievi e docenti.

Uno sforzo sostenuto e apprezzato anche dall’Amministrazione comunale, sono infatti intervenuti l’Assessore alla Cultura e Pace, Lucia Albrizio e il Sindaco Francesco Vassallo, insieme alla Presidente del CSBNO Maria Triulzi e Vice Presidente Matteo Colombo. In rappresentanza della Cooperativa Edificatrice Bollatese, Chiara Secchiero ha partecipato all’evento “Accademia Live Band”, dedicato alla Musica d’Insieme e sostenuto da “Borsa di Studio CEB”.

Gli allievi dei corsi di musica classica, moderna e musica d’insieme si sono alternati sul palco con grande entusiasmo ed emozione, oltre 150 allievi, da 6 a 70 anni d’età, per 15 ore di musica.

Particolarmente coinvolgente l’evento di venerdì 9 giugno, che ha visto protagoniste quattro band, formate durante il corso di musica d’insieme da una ventina di ragazzi e ragazze, coordinati dal docente Daniele Ferrazzi: Dream On, This is Funny, 4-TEENs, Giovedì Storti. Ciascuna band ha curato la sua performance sotto tutti i punti di vista: dalla preparazione musicale, alla presentazione, al look. Si è trattato di una vera e propria festa, a testimoniare la gioia che l’esperienza musicale è in grado di dare.

L’Accademia ha già avviato le pre-iscrizioni per l’anno accademico 2023/24, è possibile contattare l’Ufficio fino al 13 luglio. A settembre si svolgerà l’Open Day, nei giorni sabato 23, lunedì 25 e mercoledì 27. La musica non si ferma.

Accademia Vivaldi e CSBNO – Culture Socialità Biblioteche Network Operativo, hanno definito una partnership, insieme all’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura e Pace, per garantire alla comunità bollatese una proposta più strutturata e solida, in grado di affrontare i cambiamenti in corso. L’obiettivo è costruire un vero e proprio “polo culturale” nella nuova sede di Cascina del Sole. Grazie al suo posizionamento nel panorama dei servizi bibliotecari, formativi e culturali sul territorio, CSBNO potrà ampliare e diversificare la proposta formativa dell’Istituto Musicale, valorizzando le potenzialità dell’attuale sede autonoma, all’interno della Scuola “A. Gramsci”, mentre l’Associazione Accademia Vivaldi intensificherà l’attività di ricerca fondi su progetti specifici, con particolare attenzione ai più giovani. Il progetto ben si integra con gli altri poli culturali cittadini, Teatro LaBolla, per cui CSBNO svolge parte della gestione, Biblioteca e Archivio Storico, per cui CSBNO svolge servizi di rete e attività di promozione.

CSBNO può contare inoltre sull’esperienza maturata nella conduzione delle 4 Scuole Civiche di Sesto San Giovanni e nel supporto organizzativo al Teatro di Rho e alle stagioni di attività ed eventi culturali nei Comuni della rete.

Nel nuovo contesto di partenariato verrà incrementata l’attività di ricerca fondi e finanziamenti su progetti volti a fare della proposta culturale anche un fattore di coesione sociale e aggregazione.

CSBNO | Culture Socialità Biblioteche Network Operativo è un’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano. Nasce nel 1997 per promuovere l’innovazione e fornire servizi nell’ambito della cooperazione per supportare l’ecosistema culturale del territorio. A livello locale CSBNO svolge numerose attività e iniziative orientate allo sviluppo del territorio e alla diffusione del sapere e della cultura d’impresa. Promuove anche importanti progetti sul piano nazionale, come la Rete delle Reti, un modello di cooperazione allargata fra reti bibliotecarie per supportare e condividere idee, processi, funzioni e strumenti. http://webopac.csbno.net/

L’Associazione Accademia Vivaldi, fondata nel 1985, ha maturato la sua vocazione di ente legato al territorio grazie alla continua elaborazione di proposte musicali innovative, in gran parte premiate dai Bandi di Fondazione Comunitaria Nord Milano onlus, e dall’adesione partecipata di volontari, associazioni, enti pubblici e privati. Nel corso degli anni è riuscita a instaurare collaborazioni con illustri musicisti del panorama italiano e internazionale, attraverso interventi diversificati e rivolti ad un ampio pubblico. www.accademiavivaldi.it