Trezzano sul Naviglio. Notti bianche e grande cabaret nell’estate trezzanese

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 giugno 2023 – Entra nel vivo l’estate trezzanese con l’arrivo degli spettacoli in piazza e le Notti Bianche. Conclusa con grande successo la Festa della Croce Verde Trezzano, continuano le serate danzanti e le feste organizzate dai comitati di quartiere, mentre in piazza San Lorenzo venerdì 30 giugno alle 21 è in programma il grande cabaret: in scena Maurizio Colombi con lo spettacolo “Caveman” con la regia di Teo Teocoli con “lo spettacolo più famoso al mondo sul rapporto di coppia”, l’argomento che non passa mai di moda, il soggetto più intramontabile di discussione e di confronto, ossia l’eterno incontro/scontro tra uomo e donna, con le manie e i difetti di lei e di lui, i differenti modi di pensare e di agire. Uno sguardo

“preistorico” sulla battaglia dei sessi con uno studio umoristico per affrontare le dinamiche di coppia. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Centro Socio Culturale di via Manzoni.

Sabato 1 e sabato 8 luglio torna invece la Notte Bianca sotto le stelle, come ormai da

tradizione a Trezzano, con street food, drink, attività e bancarelle e il cantante e chitarrista

Raff Martella con la sua band.

Si comincia sabato 1 luglio in piazza San Lorenzo, mentre sabato 8 luglio la Notte Bianca si

sposta nel centro storico, tra via Indipendenza e l’Alzaia del Naviglio.

Sabato 8 luglio ci sarà anche dj Ander che farà ballare i più giovani in via IV Novembre dove è in programma anche il raduno delle auto d’epoca “Belle di una volta”. Già dalle 18 le bancarelle degli hobbisti, ristoranti aperti, tanto ballo per strada e, nella palestra Turati di via Sant’Angelo la possibilità di provare il tennis tavolo (dalle 21).

Dalle 14 alle 18 lungo il Naviglio ci sarà anche la Naviglio Sprint Race, terza edizione del

campionato regionale discesa canoa giovani, cross kayak, gara open organizzato dalla Naviglio Sport e sostenuto quest’anno dal bando regionale Giovani Smart.

“Vi aspettiamo in piazza San Lorenzo venerdì e sabato – dichiara il sindaco Fabio Bottero – per divertirci insieme e rendere viva la nostra comunità che, con grande partecipazione, ha già

dimostrato nelle scorse settimane il grande desiderio di ritrovarsi in modo spensierato. Ringrazio gli uffici comunali, le associazioni e i commercianti che hanno lavorato per organizzare questi eventi estivi che promettono grande divertimento”.

