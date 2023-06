CULTURA, ASSESSORE CARUSO INCONTRA GLI ASSESSORI DEI COMUNI CAPOLUOGO: SINERGIE CONCRETE COI TERRITORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2023. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha incontrato oggi, a Palazzo Lombardia, gli assessori alla Cultura dei Comuni capoluogo per avviare sinergie e strategie con i singoli territori.

Presenti il sindaco di Brescia, con delega alla Cultura, Laura Castelletti; l’assessore di Bergamo, Nadia Ghisalberti; l’assessore di Como, Enrico Colombo; l’assessore di Cremona, Luca Burgazzi; l’assessore di Lodi, Francesco Milanesi. E, in collegamento, il sindaco di Pavia, con delega alla Cultura, Fabrizio Fracassi; l’assessore di Monza, Arianna Bettin; l’assessore di Lecco, Simona Piazza; l’assessore di Sondrio, Marcella Fratta.

CONFRONTO SIGNIFICATVO – “Si è trattato – ha evidenziato Caruso – di un momento di confronto molto significativo, in cui ho esposto la mia idea di cultura e le linee programmatiche che intendo attuare nei prossimi cinque anni. Una delle mie priorità è far sì che la cultura si apra ai territori e riesca ad arrivare in tutti i luoghi, per esempio nelle periferie e nei borghi, diventando accessibile a tutti”.

DIALOGO CON CHI SI OCCUPA DI CULTURA – “Ho ritenuto fondamentale – ha sottolineato Caruso – incontrare chi quotidianamente nella propria città si occupa di Cultura, iniziando dagli assessori dei capoluoghi. Mi auguro che il dialogo instaurato prosegua proficuamente nei prossimi anni, lavorando sinergicamente per far sì che la cultura sia sempre più centrale in ogni territorio della nostra Regione. La Lombardia è piena di bellezza: occorre lavorare per fare emergere il valore culturale e artistico di tutte le nostre città e province”.

V.A.