Morto Marco Flavio Cirillo, sindaco di Basiglio per 10 anni

Il messaggio del sindaco di Basiglio Lidia Reale:

“Esprimo il cordoglio della comunità di Basiglio per la scomparsa di Marco Flavio Cirillo. È stato per dieci anni Sindaco del nostro Comune e successivamente ha ricoperto incarichi istituzionali sia a livello nazionale sia locale, come consigliere comunale. Come Sindaco e a nome della Giunta, del Comune e del Consiglio comunale testimonio la vicinanza ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

Cirillo, nato a Milano l’1 febbraio del 1960, aveva 63 anni.

Marco Flavio Cirillo, coniugato con tre figli, risiede a Basiglio, in provincia di Milano dal 1987.

Laureato in sociologia con studi in Architettura è iscritto all’ordine dei giornalisti pubblicisti ed è consulente di comunicazione e marketing. Le esperienze professionali e personali maturate come ufficiale dell’aeronautica militare, prima (in congedo col grado di Capitano), e successivamente in aziende multinazionali del settore assicurativo, delle telecomunicazioni e editoria.

Il suo impegno politico è da sempre un impegno concreto e al servizio degli interessi generalizzati della comunità.

Esponente di “forza Italia” poi confluito ne “Il partito del popolo delle libertà”, a seguito dell’esperienza come consigliere comunale nel 2001, si candida a sindaco di Basiglio nel 2003. Vince le elezioni con il 50,95% dei voti alla sua coalizione di appartenenza e amministra per 5 anni, incontrando le aspettative dei suoi elettori e concittadini, che nel 2008 lo riconfermano al suo secondo mandato con il 60,61% dei voti.

Oltre a rivestire la carica di sindaco, Marco Flavio Cirillo è membro del dipartimento finanza e personale di Anci Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Vice Presidente dell’Aiccre (Associazione Italiana Comuni e Regioni Europee), confermando l’impegno a favorire il rafforzamento, la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà locali e regionali in un’ottica sempre più europea.

Il 2 maggio 2013 è stato nominato Sottosegretario all’Ambiente nel governo Letta.

