Domenica 9 luglio torna Musica in Quota: all’Alpe Bertogna, nel Cusio, appuntamento con la “Roots Music” dei Village H

(mi-lorenteggio.com) Lago d’Orta, 30 giugno 2023. Musica in Quota torna domenica 9 luglio alle ore 11.30 con il quarto appuntamento della diciassettesima edizione: all’Alpe Bertogna, sede ad altezza collinare, affacciata sul Lago d’Orta, il concerto dei Village H sarà un viaggio musicale attraverso generi diversi, alternando brani della tradizione a produzioni proprie.

Il sodalizio – formato da Maiky Blues alla chitarra acustica e Hervé Ferrat all’armonica a bocca – nasce dopo un incontro casuale, cui i due musicisti fanno seguire un’approfondita ricerca alle basi delle sonorità: questo aspetto si ritrova spontaneamente nella cosiddetta “Roots Music”, genere non codificato di cui il duo Village H è riconosciuto portavoce. Il live in programma a Musica in Quota, alternando brani della tradizione con produzioni e arrangiamenti propri, si traduce in un cammino attraverso swing, blues and irish, traendo ispirazione da chi, come il chitarrista Rory Gallagher, ha saputo arricchire con sfumature irish

folk i suoi pezzi fortemente blues e rock.

Informazioni tecniche

Dal parcheggio del Circolo operaio della Verta, frazione di Omegna alle pendici del Mottarone, si attraversa il borgo seguendo il percorso segnalato. Sopra al paese inizia un comodo sentiero che salendo nel bosco conduce all’Alpe Selva e poi al bellissimo dosso panoramico dell’Alpe Bertogna, affacciata sulla Val Corciera.

Anche nell’edizione 2023 di Musica in Quota non è previsto l’accompagnamento escursionistico, ma nel luogo indicato per il ritrovo sarà presente una guida che spiegherà il percorso da seguire e fornirà tutte le informazioni necessarie per affrontare correttamente l’escursione in autonomia.

Ritrovo: ore 9.45, parcheggio del Circolo ARCI PAVONI (Verta) – Via XI Settembre, 16 – 28887 Omegna (VB)

Itinerario: parcheggio del Circolo della Verta – Alpe Selva – Alpe Bertogna

Dislivello: 290 m

Tempo percorrenza: 50′

Grado di difficoltà: E

Guida: Manuel Piana 347 3979745 – Guide Ufficiali Parco Val Grande – Cooperativa Valgrande

Gli spettatori che non vorranno portare con sé il pranzo al sacco potranno usufruire dei servizi di ristoro a cura di Associazione Amici della Bertogna (info e prenotazioni al 329 7392666).

In caso di maltempo il concerto è annullato.

L’Associazione Musica in Quota cura da sempre l’organizzazione del festival. A sostenerla sono ogni anno numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che, associandosi con un contributo di 10 euro, possono supportare il Festival.

Il programma completo della stagione 2023 è online sul sito web www.musicainquota.it.

