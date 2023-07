ASSAGO. MILANO LATIN FESTIVAL: UNA SETTIMANA CARAIBICA – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Assago, 2 luglio 2023 – Il Festival Latino compie 31 anni (sette da quando è Milano Latin Festival). Ieri sera grande festa con oltre 9mila giovani che hanno partecipato alla schiuma party, preceduto da una sfilata dei gruppi folkloristici dell’America latina.

Questa sera grande appuntamento con l’artista argentino-venezuelano Ricardo Montaner per l’unica data italiana del suo “Te Echo De Menos Tour”. Ricco il programma della prossima settimana.

Per tutto il mese dell’evento, le prime tre serate di ogni settimana sono dedicate a feste speciali: il lunedì One Two One Two con Radio M2o – novità di quest’anno – il martedì l’ormai consueta Ladies Night e il mercoledì Astralys – anche questo una novità del 2023.

Giovedì 6 luglio ci aspetta una serata tutta dominicana a ritmo di bachata con Joe Veras e di merengue con Tono Rosario: due grandi artisti provenienti appunto dalla Repubblica Dominicana che porteranno sul palco della Ticketmaster Arena tutto il calore della meravigliosa isola caraibica e ci faranno ballare al ritmo dei loro successi.

Venerdì 7 è la volta del Reggeaton con Austin Agustín Santos, noto con lo pseudonimo Arcángel, un cantante statunitense, nato a New York da genitori originari della Repubblica Dominicana.

Sabato 8 ‘Cuba en la casa’ con il famosissimo duo Gente de Zona.

La settimana si chiude domenica 9 luglio con il concerto dell’Argentina Lali, idolo del pubblico più giovane.

Ricordiamo che l’ingresso al Festival è aperto a tutti, non soltanto a chi vuole assistere ai concerti.

Tutte le sere ballo e coinvolgente animazione nelle diverse Aree da Ballo: Cuba, Santo Domingo e Urban; possibilità di gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food e di visitare l’area dedicata all’artigianato.

Biglietti per concerti e ingresso in vendita su www.Ticketmaster.it o all’ingresso per il giorno stesso.