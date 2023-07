Incidente a Gemonio, deceduta 41enne travolta da auto pirata

(mi-lorenteggio.com) Gemonio, 2 luglio 2023 – Ieri sera, intorno alle ore 21.10, lungo la via Cellina Rocco, all’altezza del civico 8, una donna di 41 anni è stata investita da un’auto, il cui conducente si è dato alla fuga, e, dopo esser stata soccorsa da un’ambulanza e un’automedica, è stata trasportata in ospedale in codice rosso a Luino, dove è deceduta dopo il ricovero.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i Carabinieri, che hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, si concentrano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle testimonianze di alcuni passanti.

Redazione