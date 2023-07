Recuperato scalatore caduto sulla via Bramani Ratti, parete sud della Presolana

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG). 2 luglio 2023 – Intervento stamattina per il Soccorso alpino orobico: i tecnici della VI Delegazione del Cnsas sono stati allertati per il recupero di uno scalatore, caduto sulla via Bramani Ratti, parete sud della Presolana. Una squadra di quattro tecnici era pronta a partire al Donico, a supporto dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Due soccorritori di turno a Clusone invece erano già saliti al bivacco, sotto la parete, perché in quota c’era nebbia. Non appena le condizioni meteorologiche sono migliorate, l’elicottero ha raggiunto l’alpinista, che è stato recuperato e portato in ospedale. L’intervento è cominciato poco prima delle 10:00 e si è concluso all’una.