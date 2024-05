Cesano Boscone. Incidente auto moto in via Milano, 30enne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 maggio 2024 – Intorno alle ore 18.00 di questa sera, in via Milano, all’altezza del civico 11, al confine con Corsico, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista, un 30enne, è caduto a terra riportando diverse contusioni ed è stato soccorso dal personale sanitario di un’automedica e di un’ambulanza. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi.

V. A.