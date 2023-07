BUSSERO: GRANDE FESTA PER I PRIMI 19 ANNI DELLA CASA FAMIGLIA

Una cena speciale offerta dal ristorante Lupo di Mare di Bussero per celebrare una data storica e guardare al futuro con fiducia

BUSSERO, 2 luglio 2023 – – Diciannove anni: la Casa Famiglia di Bussero del Gruppo Sodalitas ha festeggiato mercoledì sera un traguardo storico.

Un percorso di servizio lungo quasi vent’anni celebrato al meglio attraverso un appuntamento conviviale promosso dal Ristorante “Lupo di Mare” gestito dal Signor Luigi, titolare del locale: nel grande giardino della Casa Famiglia si è così vissuto un momento speciale, allietato dalle note in sottofondo di Giorgio, musicoterapista della struttura socio sanitaria.

“La nostra Casa Famiglia è stata aperta ufficialmente il 24 Giugno del 2004 – ricorda la Coordinatrice Simona Colombo – e da allora è sempre stata un punto di riferimento per la comunità locale. Prova ne sono i tanti rapporti avviati e consolidati con il mondo delle Istituzioni, delle associazioni e il tessuto sociale del territorio. Aspetti molto importanti soprattutto nei difficili mesi della pandemia, che ci hanno permesso di sentirci meno soli”.

Così “calamari fritti” e “pizzata” per tutti e a conclusione una meravigliosa torta realizzata dagli chef della cucina della Casa Famiglia.

“Abbiamo trascorso ore davvero piacevoli insieme – prosegue la Coordinatrice della struttura socio sanitaria–in un’atmosfera serena e che ci fa guardare al futuro con ancora maggior fiducia”.

In più sono stati festeggiati i residenti storici della Casa Famiglia, come il Signor Sergio e la Signora Raffaella che vivono in struttura da quando la Casa Famiglia è stata realizzata. “Rappresentano la nostra memoria storica e sono la testimonianza di questi diciannove anni vissuti con un unico obiettivo: far sentire sempre vivi e importanti i nostri Residenti. Questa è diventata la loro nuova famiglia e noi siamo onorati di avere trovato questi ‘nonni’ per noi più che mai anche maestri di vita”.

