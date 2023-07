Bob Dylan torna in prima nazionale al TAM con l’album “Rough and Rowdy Days”!

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2023 – Bob Dylan torna in Italia con un evento unico, in prima nazionale al TAM il 3 e 4 luglio. Ma, sara’ vietato l^uso smartphone come da sua richiesta specifica

L’artista si esibirà in un Tour estivo che lo porterà a presentare sui palcoscenici del nostro paese l’album “Rough and Rowdy Days”.

“Rough and Rowdy Days”, l’album pubblicato da Dylan nel Giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come uno dei migliori album pubblicati negli ultimi anni dal cantautore Premio Nobel.

“Mentre il mondo continua a cercare di celebrarlo come un’istituzione, inchiodarlo, inserirlo nel canone del Premio Nobel, imbalsamare il suo passato, questo vagabondo continua sempre a fare la sua prossima fuga. In Rough and Rowdy Ways, Dylan sta esplorando un terreno che nessun altro ha mai raggiunto prima, continua a spingersi verso il futuro.” – Rolling Stone

“Dopo tutti questi anni in movimento, letteralmente e metaforicamente, chi sapeva che la contentezza creativa si addiceva a Dylan così bene?” – Mojo

“Rough and Rowdy Ways è un tremendo collage di riferimenti eruditi alla cultura alta e bassa, un’indagine sulla grandezza e sulla fragilità umana spesso trattata come una serie di ammiccamenti d’intesa. Riguarda la condizione umana; probabilmente è anche abbastanza autobiografico.”- Guardian