(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2023 – Dalle ore 17:15 nel nodo di Milano la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Lambrate per l’investimento di una persona da parte di un treno in piazza Bottino. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti.

Redazione