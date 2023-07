PREMIO WALTER E LORIS FONTANA’, ASSESSORE MAZZALI: LOMBARDIA ‘CAMPIONESSA DI FILANTROPIA’, QUESTO EVENTO NE È TESTIMONIANZA CONCRETA

Capriano di Briosco/MB, 04 luglio 2023 – L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale, Design, Moda e Grandi eventi, Barbara Mazzali, ha preso parte alla trentesima edizione del Premio ‘Walter e Loris Fontana’, tradizionale appuntamento che conferisce riconoscimenti a soggetti che si sono contraddistinti come vere e proprie ‘eccellenze lombarde’.

I premiati di quest’anno sono stati Lorenzo Fontana, presidente della Camera; Elsa Zannier, presidente di Lombarda Motori; Giulia Murada, vicecampionessa del mondo di sci-alpinismo e l’emittente Radio Marconi. L’onorificenza è stata assegnata anche a due medici: Claudia Toso, medico del lavoro, e Vittorio Guardamagna, medico primario della terapia del dolore presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO).

“La Lombardia – ha commentato l’assessore Mazzali – si contraddistingue, come sempre, per essere ‘campionessa di filantropia’. Ciò avviene con azioni che mettono sempre al centro la persona, supportandola, quando ce n’è bisogno, con azioni di solidarietà. E poi l’ingegno che, declinato in ogni sua forma, diventa un punto di riferimento e filo conduttore di iniziative come il ‘Premio Fontana’”. “Un grande ringraziamento poi va a ‘Cancro Primo Aiuto’, onlus che in Lombardia, grazie alla volontà degli stessi Fontana, sostiene chi deve affrontare la malattia oncologica” ha concluso l’assessore Mazzali ringraziando Eugenio Cremascoli e Flavio Ferrari, rispettivamente presidente e amministratore di Cancro Primo Aiuto.