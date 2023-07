Sgombero in via Arese: questa mattina presa in possesso di un’area di Terrazzano. Nei prossimi giorni le demolizioni

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 luglio 2023 – Operazione di sgombero questa mattina in via Arese. La Polizia Locale di Rho e il personale del Comune, affiancati dalle Forze dell’ordine presenti, hanno proceduto allo sgombero e alla presa in possesso di un’area di proprietà comunale su cui una società operava in modo illegale, mantenendo attiva la sua sede e il suo magazzino.

Sull’area erano infatti stati realizzati interventi edilizi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che hanno portato a emettere un’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e, in conseguenza della sua mancata ottemperanza, è avvenuta la trascrizione della proprietà nei registri immobiliari divenendo così il comune di Rho l’effettivo proprietario dell’area.

Le Forze dell’ordine sono arrivate questa mattina in via Arese e hanno preso il possesso dell’area di proprietà comunale. Da oggi quindi l’area entra definitivamente in possesso del Comune e sono state subito avviate le opere di demolizione dei manufatti abusivi. A tutela della incolumità degli operatori, le opere di demolizione sono effettuate con l’ausilio delle forze dell’ordine.

L’area verrà assegnata, all’interno del progetto ForestaMi, per un intervento di forestazione che sarà realizzato non appena l’area sarà liberata dai manufatti abusivi e dalle attrezzature lì abbandonate.

“E’ stata ripristinata la legalità in un luogo in cui non c’era più – il commento del Sindaco Andrea Orlandi –. Rho è contro tutte le illegalità. Ringrazio la Polizia Locale e gli Uffici comunali coinvolti per l’impegno e la professionalità profusa in questa difficile operazione. Ringrazio il Prefetto di Milano e il Questore, che hanno sostenuto questa operazione, e tutte le Forze dell’ordine intervenute in loco. Ancora una volta la nostra città dimostra il proprio impegno fattivo contro qualsiasi azione operata contro le istituzioni”.