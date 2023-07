EUROPA, SOTTOSEGRETARIO CATTANEO: I ‘QUATTRO MOTORI’ FANNO RETE PER DARE VOCE A REGIONI NELLE POLITICHE COMUNITARIE

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 05 luglio 2023 – Dare voce alle regioni e rendere presente quello che accade nei territori perché sia maggiormente considerato nelle politiche Europee.

Questo, in sintesi, l’obiettivo della missione del sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo che, insieme agli assessori delle altre regioni dei ‘Quattro motori d’Europa’ (Auvergne-RhôneAlpes, Baden-Württemberg, Catalogna), ha incontrato una delegazione di direttori generali della Commissione europea.

“La collaborazione fra i Quattro motori – ha spiegato Cattaneo – rimane uno dei punti qualificanti dell’azione europea della Regione Lombardia. E in questi due giorni ne abbiamo avuto un’altra dimostrazione sia per quanto riguarda la promozione turistica sia per quanto concerne i contenuti più politici”.

In particolare, nella serata di ieri, il Baden Wurttemberg – in qualità di presidente di turno – ha organizzato l’European Wine Summer Event che ha “permesso di far conoscere e apprezzare la qualità dei vini e dei cibi ‘made in Lombardy’”.

Questa mattina è stato presentato a un gruppo di direttori generali della Commission europea un ‘paper’ dal titolo ‘New economic perspectives: Transformation as an opportunity for the future viability of the EU and its regions’ di contenuto politico che “ci ha permesso di approfondire aspetti legati al ruolo delle regioni in Europa con particolare riferimento allo sviluppo delle imprese e alla ricerca e innovazione”.

“Proprio questa capacità delle Regioni di fare rete – ha concluso Cattaneo – permette non solo didi ribadire il ruolo chiave delle regioni europee economicamente più forti ed orientate alla ricerca, nel superamento delle sfide e delle crisi e nella gestione delle trasformazioni che l’Europa sta attualmente affrontando, ma anche di cambiare anche il punto di vista e la prospettive delle politiche europee”.