Pier Silvio Berlusconi ha presentato la Stagione televisiva 2023-24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2023 – Ieri sera, si è svolta la serata di presentazione dei nuovi palinsesti a Cologno Monzese che si è aperta con un omaggio a Silvio Berlusconi: un collage di momenti simbolici, dalle prime cassette alle convention di Montecarlo, dal trionfo del Milan in Coppa dei Campioni al predellino, al ‘non molliamo’ lanciato da Pier Silvio in azienda a poche ore dal funerale del Cavaliere. Un video a sorpresa voluto dai dipendenti che commuove l’Ad Piersilvio Berlusconi: “Grazie a tutti”, dice con la voce rotta dall’emozione. Poi un bacio verso il cielo: “Ti amo, papà”.

Tra le novità della prossima stagione Pier Silvio Berlusconi ufficializza l’arrivo di Bianca Berlinguer: “Dalla prossima stagione arriva su Rete4 una nuova giornalista: Bianca Berlinguer. Sono molto felice. Si tratta di un’operazione importante destinata a far crescere il peso della nostra rete dedicata all’informazione”. Berlinguer condurrà un approfondimento di prima serata, probabilmente il martedì, e si alternerà a Stasera Italia nel preserale con Nicola Porro e con Augusto Minzolini (in onda nel weekend). Arriva con “un contratto da giornalista, in linea con i parametri di questo ruolo in Mediaset”, precisa.

Altro arrivo è quello di Myrta Merlino, finora in forza a La7, che condurrà Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso. “Ringrazio personalmente Barbara per il grandissimo lavoro che ha fatto, la professionalità e l’impegno”, sottolinea Pier Silvio Berlusconi, rispondendo alle domande dei cronisti. “Non ci sono particolari retroscena: è venuta a chiederci un rinnovo di contratto con la garanzia di un prime time da condurre all’anno per almeno due anni. Per banali questioni economiche, queste garanzie non le diamo più”. Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto, dunque, con Merlino: “L’idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sulla cronaca, sull’attualità e ci è sembrato giusto cambiare a inizio stagione. Un po’ di discontinuità dopo tanti anni pensiamo faccia bene anche a una grande professionista quel è Barbara D’Urso”, aggiunge. In ogni caso, “ha un contratto fino a fine anno e se c’è un progetto che ci convince non è detto che non si possa continuare a lavorare insieme”. Con l’arrivo di Merlino, la produzione di Pomeriggio 5 si sposta a Roma. “Ci saranno le news, la grande cronaca, ma anche momenti di spettacolo e di leggerezza”, assicura il dg Informazione Mauro Crippa.

