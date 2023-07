CASE ALER, NOTA DELLA PRESIDENZA DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 06 luglio 2023. “La posizione della Regione Lombardia riguardo la possibilità di assegnare, seppur temporaneamente, alloggi Aler per l’accoglienza di richiedenti asilo, è stata illustrata con chiarezza dal presidente Attilio Fontana il 12 maggio scorso in Prefettura a Milano, nel corso dell’incontro sul tema con il Commissario delegato per la gestione dell’accoglienza dei migranti, Valerio Valenti, e i 12 Prefetti lombardi”. Lo comunica in una Nota la Presidenza di Regione Lombardia.

“Tale posizione, negativa, non offre alcuno spazio di negoziare con singole Prefetture la disponibilità di case popolari che devono rapidamente essere messe a disposizione degli aventi diritto nelle graduatorie Aler”.

Redazione