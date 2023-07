CECCHETTI (LEGA):” IN LOMBARDIA NESSUNA CASA SFITTA AI RICHIEDENTI ASILO. PRIMA CI SONO GLI ITALIANI IN GRADUATORIA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 luglio 2023 – “Nessuna casa sfitta agli immigrati richiedenti asilo, cittadini stranieri appena arrivati in Italia, attraverso percorsi illegali, che non hanno alcun requisito per avere un alloggio popolare. Nelle grandi città della Lombardia c’è un’emergenza abitativa datata (emergenza peraltro mai affrontata dai sindaci del PD), per cui se ci sono alloggi disponibili quelli devono andare ai cittadini italiani bisognosi in base alle apposite graduatorie, punto. Ci sono cittadini italiani, famiglie italiane, che attendono un alloggio popolare da anni, a volte anche da decenni e non possono essere scavalcati dagli ultimi arrivati qui, peraltro stranieri al momento irregolari. La posizione della Lega a riguardo è molto chiara e non è quella di alcuni esponenti di Fratelli d’Italia.” Lo afferma l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’Aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.

