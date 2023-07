VENERDÌ 7 LUGLIO 2023 A LUINO (VA) INAUGURA IL LUNA PARK CON SCONTI PER I PRIMI 500 VISITATORI

La struttura rimarrà a Luino fino al 30 luglio 2023 con 32 attrazioni per grandi e piccini

Inaugurazione in programma venerdì 7 luglio alle ore 20.30 con taglio del nastro e sconti per i primi visitatori

(mi-lorenteggio.com) Luino (VA), 7 luglio 2023. – Da venerdì 7 a domenica 30 luglio 2023 a Luino torna il luna park con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Per tutto il mese di luglio, le 32 attrazioni e food truck garantiranno divertimento a grandi e piccini nell’area di via Copelli a Voldomino (nel parcheggio ex Segrada).

L’inaugurazione del luna park è prevista per venerdì 7 luglio, alle ore 20.30, con il taglio del nastro e con sconti per le attrazioni ai primi visitatori: le prime 500 persone che entreranno al luna park riceveranno in omaggio un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 50 euro (suddivisi in buoni sconto da 1 euro).

«È sempre un grande piacere tornare a Luino – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del luna park – un territorio che si è sempre dimostrato collaborativo e con cui si crea, ogni anno, una sinergia speciale che rende la permanenza del luna park un’occasione di divertimento unica. Per l’inaugurazione abbiamo pensato a una sorpresa per i primi visitatori che entreranno subito dopo il taglio del nastro, ma ci saranno altre iniziative destinate alla cittadinanza che sveleremo in seguito; in particolare, una giornata dedicata esclusivamente alle persone con disabilità, alle quali come sempre riserviamo un’attenzione particolare, per far vivere loro il luna park in totale serenità e sicurezza».

Il parco divertimenti rimane a Voldomino a Luino fino a domenica 30 luglio 2023 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte. Ampio parcheggio gratuito davanti al parco.