Usmate Velate / Parcoscenico: sabato 15 luglio proiezione di “Trieste è bella di notte”

“La pellicola rientra nel progetto SAI: l’evento sostituisce lo spettacolo “Io sono qui“

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 7 luglio 2023. A causa dell’indisponibilità dell’attrice protagonista dello spettacolo “Io sono qui”, leggero cambio di programma nel palinsesto dell’edizione 2023 di Parcoscenico: sabato 15 luglio alle 21.30 nel contesto del Parco di Villa Scaccabarozzi sarà proiettata la pellicola “Trieste è bella di notte”, documentario di Andrea Segre che tratta del tema dei richiedenti asilo provenienti dalla Rotta Balcanica.

La trama racconta le storie dei protagonisti che si intrecciano con le immagini realizzate con i telefonini durante i lunghi viaggi e col dibattito interno delle Istituzioni italiane.

Il documentario rientra nel Progetto SAI 29 di Offerta Sociale che già ospita nei comuni del Vimercatese una sessantina di richiedenti asilo e rifugiati provenienti da 14 paesi del mondo. Lo scopo del progetto è favorire l’autonomia e l’inserimento sociale delle persone ospitate. La rete SAI è “ormai da anni parte integrante di una più vasta politica sociale nazionale, non solo per le politiche di accoglienza ma soprattutto per le politiche e le azioni di integrazione e di valorizzazione dei beneficiari accolti”, si spiega sul sito ufficiale del SAI, www.retesai.it.

Invariati gli altri appuntamenti della rassegna. Parcoscenico torna in Villa Scaccabarozzi domenica 9 luglio alle 21.30 con “Jukebox Calvino”, lo spettacolo teatrale con Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani a cura di Pontos Teatro.

Giovedì 13 luglio (ore 21.30) appuntamento con Suoni Mobili: sarà la volta di Magic Forest Satoyama con la partecipazione di Luca Benedetto, Christian Russano, Marco Bellafiore, Gabriele Luttino. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 16 luglio alle ore 21.30 con Suoni Mobili e “No Mad Spirits”, con la partecipazione di Amine Mraihi, Angel Demirev, Valentin Conus e Axel Lussiez.

Per informazioni dettagliate sulla rassegna potrete rivolgervi alla Biblioteca civica A. Merini (telefono 039 6829789 oppure via mail biblioteca.usmatevelate@cubinrete.it).

