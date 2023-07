BAREGGIO. SCUOLA: MENSA E SCUOLABUS, A BREVE I NUOVI GESTORI

(mi-lorenteggio.com) L’Amministrazione comunale si prepara al prossimo anno scolastico. Mentre sono in corso alcune piccole manutenzioni nei plessi sfruttando queste settimane di chiusura, sono aperte le gare d’appalto per assegnare il servizio mensa e il servizio di trasporto scolastico.

Scadrà il 20 luglio il bando per la ristorazione, col nuovo gestore che resterà in carica a partire da settembre per i prossimi quattro anni. “Col supporto degli uffici – sottolinea il sindaco Linda Colombo – abbiamo preparato il bando includendo alcune specifiche tecniche emerse nel corso di questi anni. Non appena conosceremo l’aggiudicatario, informeremo la commissione preposta”.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, invece, la scadenza della gara è il 12 luglio. “Viste le difficoltà dell’anno scorso, a causa dell’aumento dei costi, nel trovare operatori disponibili a partecipare al bando – continua il sindaco Colombo – abbiamo impostato fin da subito la gara in modo tale da favorire la partecipazione e non lasciare il servizio scoperto”.

Intanto, in via preventiva, sul sito del Comune sono aperte le iscrizioni sia al pre-post scuola sia al trasporto scolastico. “Per il trasporto, ovviamente, l’attivazione del servizio sarà subordinata all’esito della gara, che auspichiamo sia favorevole – afferma l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. Sarà comunque nostra cura tenere informate le famiglie circa l’esito della procedura a seguito dell’apertura delle buste il 12 luglio”.

