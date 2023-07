SOSTENIBILITÀ, PRESIDENTE FONTANA A CONVEGNO MALPENSA: DEVE AVERE SEMPRE AL CENTRO L’INTERESSE DELL’UOMO, DEI CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Ferno/Va, 10 luglio 2023. “Tutti siamo consapevoli che la sostenibilità sia un elemento imprescindibile per il futuro, ma la sostenibilità deve avere sempre al centro l’interesse dell’uomo, delle persone, dei cittadini. Quindi non può essere ‘ideologia’, non deve trasformarsi nel tentativo di distruggere tutto quello che sta intorno a noi soltanto nel mito dell’ambiente”.

Così il presidente il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’aeroporto di Malpensa, a margine dell’evento di DHL Express Italy, ‘Sostenibilità in azione per il futuro’. “L’ambiente, ovviamente – ha concluso il governatore – deve essere tutelato, ma ciò deve coniugarsi con il rispetto dell’economia e delle necessità delle donne e degli uomini”.