I PROGETTI INNOVATIVI DI MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A. AL CONVEGNO “SMART MOBILITY: PROGETTUALITÀ PER IL FUTURO” DI PAVIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2023 – Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. – storica concessionaria autostradale che fa capo al gruppo FNM, ha partecipato al convegno ‘’Smart Mobility: progettualità per il futuro’’, che si è tenuto ieri, lunedì 10 luglio, a Pavia.

L’evento, organizzato da Ance Pavia, ha rappresentato un’importante opportunità per condividere esperienze, idee e soluzioni innovative, creando uno spazio di confronto e scambio tra diverse realtà. La conferenza ha messo in evidenza nuove progettualità in grado di plasmare il futuro della mobilità, con particolare focus su digitalizzazione e sviluppo tecnologico.

Ad aprire il convegno Elisabetta Fedegari, Consigliere di Amministrazione ASM Pavia, Alberto Righini, Presidente ANCE Pavia, e Roberto Arditti, Giornalista, nonché moderatore del talk.

Tra i relatori, insieme a Marco Osnato, Presidente VI Commissione Finanze Camera dei Deputati, e Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, il Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Beniamino Lo Presti, che ha condiviso, con un ricco parterre di ospiti, la sua visione di mobilità intelligente e sostenibile.

Il Presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. ha evidenziato la necessità di una mobilità rinnovata, inclusiva ed accessibile, capace di adattarsi alle esigenze sempre mutevoli della società moderna. Lo Presti ha quindi presentato le iniziative più innovative dell’Azienda, a partire dal progetto “Smart Road”, che ha come obiettivo la realizzazione di un’infrastruttura intelligente nel cuore del traffico delle Tangenziali Milanesi: una smart road a doppia tecnologia che, unita a un sistema avanzato di rilevazione del traffico, consentirà di monitorare in tempo reale i flussi di traffico, elaborare le previsioni e determinare le conseguenti azioni di gestione e mitigazione dei disagi.

Tra i progetti citati, anche “Milano Green Door” – primo progetto di MaaS (Mobility as a service) in Italia, che prevede la riqualificazione urbanistica di un’area sulla A7, in ingresso alla porta sud di Milano, sulla quale verrà realizzato un centro informativo, un nuovo Punto Cortesia, un parcheggio in cui sarà possibile noleggiare e-Bike e e-Car grazie alla collaborazione con il gruppo FNM, e un sistema di pannelli fotovoltaici che autoalimenterà il sito e genererà una delle prime comunità energetiche – e il “Digital Twin”, una replica digitale dell’intera infrastruttura, per una gestione più efficace della rete autostradale attraverso il monitoraggio costante dello stato di manutenzione e la programmazione degli interventi correlati.

Con l’obiettivo di offrire una mobilità sempre più sicura, sostenibile e vicina agli utenti, Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. lavora quotidianamente in modo strutturato e consapevole per migliorare la viabilità su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale che gestisce. Nello specifico, in Provincia di Pavia, nei luoghi limitrofi a dove si è svolto il convegno, l’Azienda ha recentemente realizzato importanti interventi, quali la riqualifica del viadotto sul Po in carreggiata nord, la sostituzione delle barriere integrate (anti-rumore e di sicurezza) presso il comune di Zerbolò, la riqualifica strutturale dei cavalcavia, sulla A7 (in corrispondenza dello svincolo di Bereguardo) e sulla A54 (tangenziale ovest di Pavia in accesso al Policlinico San Matteo).

“Grazie alla continua evoluzione delle tecnologie e alla crescente digitalizzazione, stiamo assistendo ad un cambiamento senza precedenti nel settore della mobilità.” – ha sottolineato Beniamino Lo Presti – “La smart mobility apre nuove possibilità, migliorando l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità dei sistemi di trasporto. Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. sta lavorando attivamente all’implementazione di soluzioni intelligenti, per una mobilità più sostenibile, efficiente e integrata, che migliorerà la qualità della vita delle persone e l’ambiente in cui viviamo.”

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. è la concessionaria dell’Autostrada A7, da Milano a Serravalle Scrivia, delle tre tangenziali milanesi – A50 Tangenziale Ovest, A51 Tangenziale Est, A52 Tangenziale Nord – della Tangenziale Ovest di Pavia (A54) e del Raccordo autostradale Bereguardo-Pavia (A53). La rete, che si estende per 187 Km, si pone quindi al centro di uno dei principali network autostradali europei.