Media. Bonaccorsi (Yobee): “Accordo con Libero Social per impiego AI con piattaforma Asters”

L’intelligenza artificiale applicata al digital marketing offre prospettive rivoluzionarie per lo sviluppo del business e la gestione dei social media

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2023 – Yobee chiude un accordo vincolante con Libero Social, il “laboratorio di progetti digitali” veronese che ha sviluppato un’innovativa piattaforma per la gestione dei social media tramite l’intelligenza artificiale (AI), per sottoscrivere un aumento di capitale riservato, con l’obiettivo di entrare nella compagine societaria con il 20% di quota. La piattaforma, Asters.ai, mette a disposizione dei Social Media Manager uno strumento per semplificare, velocizzare e automatizzare i processi del social posting grazie all’AI, per creare e gestire contenuti originali e pertinenti sui social media, mettendo a fattor comune l’intelligenza emotiva e quella artificiale.

“Con questa operazione consolidiamo la nostra offerta in ambito Social Media – spiega il CEO di Yobee Alessandro Bonaccorsi – la piattaforma Asters.ai è veramente unica e innovativa e può rappresentare uno strumento strategico sia per le agenzie sia per i gruppi editoriali che gestiscono le pagine social di vari brand. Il nostro hub digitale necessitava di acquisire un know-how specifico in un ambito, quello dell’applicazione dell’AI al digital marketing, che rappresenta oggi una leva cruciale per lo sviluppo del business, anche in ambito internazionale”.

Tra le funzionalità di Asters.ai ci sono la generazione di testi attraverso l’AI in pochi secondi (e in 27 lingue); la creazione dei post tramite la selezione di obiettivi e Tone of voice, con un semplice prompt di poche parole o tramite Url, anche sulla base dei contenuti utilizzati dai competitors e dei trend del momento; la generazione di tre proposte per ogni post – con testo intro, corpo e call to action – inserimento di trending hashtags, emoji e testi, il tutto già formattato; l’aggancio di immagini e grafiche pronte all’uso (+10k template grafici, +1M di immagini senza copyright, +1M di video senza copyright, +10k musiche senza copyright, smart search di file media con AI, con organizzazione media in un numero illimitato di cartelle): la definizione del calendario editoriale, con la pianificazione anticipata di tutti i post e il suggerimento di giorno, orario e formato più performanti per ciascun canale Social.

Secondo Andrea Messetti, CEO e Head of Growth di Asters, “con Asters i Social Media Manager possono evitare di perdere ore a cercare idee su Google per sviluppare i loro post. Ora, con un click possono creare contenuti sulla base delle keywords di interesse, della comunicazione dei brand competitors o con riferimento a specifiche pagine di contenuto. I testi dei post vengono generati in automatico in meno di dieci secondi e in 27 lingue, personalizzati secondo gli obiettivi e il tono di voce selezionati e declinati per ogni singolo social network. Si possono generare immagini con l’intelligenza artificiale – aggiunge – e adottare migliaia di template pronti all’uso, pubblicando direttamente o pianificandone la calendarizzazione e la gestione automatica delle eventuali sponsorizzazioni. Il tutto da un’unica dashboard. Nei prossimi mesi rilasceremo nuove funzionalità” conclude.

V. A.