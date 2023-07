ISTRUZIONE. DAL COMUNE 500MILA EURO PER L’INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO NELLE SCUOLE STATALI

Milano, 12 luglio 2023 – Con soddisfazione per l’esito delle precedenti tre edizioni, il Comune conferma anche per il 2023 i fondi per l’innovazione degli ambienti di apprendimento nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

L’investimento è di 500mila euro, di cui 320mila dedicati alle primarie e 180mila alle secondarie di primo grado.

“Investire per innovare la didattica nelle nostre scuole richiede grande attenzione anche agli spazi educativi – dichiara la vicesindaco con delega all’Istruzione Anna Scavuzzo – dentro e fuori dagli edifici. Con questo avviso pubblico, l’Amministrazione conferma di voler essere parte attiva di questo ripensamento degli arredi scolastici nelle strutture di sua proprietà e lo fa insieme ai dirigenti: una scelta apprezzata da tutte le comunità scolastiche che hanno già colto in passato questa opportunità, con spirito di collaborazione e soddisfazione per i risultati ottenuti. Proseguiamo e continuiamo a lavorare perché le aule e gli ambienti siano adeguati alle scelte pedagogiche e ai nuovi orientamenti per la didattica”.

Le diverse autonomie scolastiche milanesi potranno candidarsi entro il 13 ottobre presentando uno o due progetti (se riferiti a scuole di diverso grado) afferenti a plessi non già destinatari di contributi nelle edizioni 2021 e 2022.

La domanda dovrà essere corredata dalla descrizione del progetto didattico che la scuola pensa di avviare nello spazio trasformato e del percorso di formazione per i docenti e gli educatori coinvolti.

Ogni scuola assegnataria del contributo potrà ricevere fondi fino a 30mila euro.

La valutazione prevederà un punteggio di massimo 100 punti, assegnati in base alla qualità del progetto di trasformazione e all’accessibilità degli ambienti, alla proposta didattica e formativa, tenendo conto anche dell’indice di segregazione scolastica, dell’attrattività e dei risultati ottenuti negli ultimi test INVALSI dagli allievi del plesso interessato.