Milano Latin Festival: pioggia di vip per J Balvin

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 luglio 2023 – Una serata di grande musica live con emozioni intrise di energia per un concerto davvero spaziale: Ieri sera l’artista colombiano J Balvin, ha fatto furore sul palco della Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival in occasione della sua unica data italiana.

Un epico concerto che ha affascinato tutti i fan presenti che hanno riempito l’area concerti e non solo. Tantissimi i VIP che hanno partecipato allo show del reggaetonero fra i più seguiti a livello globale. Da Cecilia Rodríguez e il suo fidanzato Ignazio Moser, Salmo, Luca Peracchi, Dj Shablo, Martina Nasoni, Andrea Diamante, Gaia Bianchi. E non poteva mancare Sfera Ebbasta, che a sorpresa di tutti è salito sul palco per cantare insieme a J Balvin, la sua ultima feat di successo “Baby”, facendo emozionare il pubblico.

Ma la settimana non è finita. Oggi mercoledì 12 luglio appuntamento con l’altra novità del MLF2023: Astralys, la serata ‘alternativa’ del Milano Latin Festival dedicata alla musica dance, latin house ed elettronica. Giovedì 13 luglio appuntamento con uno dei più grandi bachateri del mondo: Prince Royce. Sabato 15 luglio sul palco della Ticketmaster Arena saliranno due superstar del mondo latino: Nicky Jam e Manuel Turizo. La settimana si chiude domenica 16 luglio con un altro concerto doppio, Grupo Extra e Los 4.

Milano Latin Festival non è solo concerti, ed è aperto anche a chi non vuole assistere ai concerti. Vediamo cosa succede la prossima settimana al di fuori della Ticketmaster Arena. Per quanto riguarda il ballo, tutte le sere danze e coinvolgente animazione nelle diverse Piazze da Ballo – Cuba, Santo Domingo e Urban – con ballerini esperti ed animatori pronti a coinvolgere tutti i presenti in balli scatenati.

Possibilità di gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food con degustazioni della Repubblica Dominicana, dell’Ecuador, del Perù, del Venezuela e del Brasile. Infine, si può fare un po’ di shopping nell’area dedicata all’artigianato.

Per quanto riguarda l’arte e il folklore, prosegue fino al 29 luglio 2023 nel Salone delle Nazioni la Mostra collettiva Difendiamo la bellezza del nostro pianeta: Natura, vita, madre terra e cambiamenti climatici.

Oggi, 12 luglio festa in omaggio alla Giornata Internazionale del Folklore, per mantenere vive le tradizioni che i gruppi di danze e balli tipici del folklore latino-americano presenti in Italia si prefiggono di custodire, promuovere e diffondere.

I balli eseguiti dai gruppi partecipanti sono danze tradizionali, tramandate degli anziani dei villaggi. Le loro musiche sono eseguite con antichi strumenti, che riproducono i suoni della natura, i loro canti imitano i versi degli animali: danze e canti sono dedicati alle più importanti divinità.