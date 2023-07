Aceteam, la prima squadra di calcio a 5 trans in Italia per il diritto allo sport inclusivo.

Una raccolta fondi per sostenerla

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2023. Una squadra di calcio a 5 per garantire il diritto allo sport alle persone transgender. Questo l’obiettivo di ACET, Associazione Per La Cultura e L’Etica Transgenere. Si tratta della prima squadra in Italia composta da persone trans, è una sfida che Guglielmo Giannotta, presidente dell’associazione, insieme ai volontari, sta portando avanti.

Per questo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe perché, spiega: “In quanto persone trans, il diritto allo sport ci è tendenzialmente negato. Data questa consapevolezza, abbiamo deciso di crearci uno spazio nostro che vuole essere un mezzo per migliorare non solo la prestazione fisica e la salute tramite l’attività sportiva, ma anche uno strumento per lavorare a livello introspettivo sull’autodeterminazione delle persone della squadra come singoli nel mondo”. Quest’anno i ragazzi si alleneranno presso il centro sportivo Minerva di Milano.

“Non è solo giocare a calcio, è lanciare un messaggio politico di inclusione e di parità di diritti. La raccolta fondi servirà a sostenere tutte le spese. I partecipanti pagheranno solo la quota di iscrizione, mentre i costi saranno coperti per intero dall’associazione che però è costituita da volontari, da qui l’idea di chiedere un aiuto attraverso una raccolta fondi”.

https://gf.me/v/c/4srp/aceteam-la-prima-squadra-trans-in-italia

