VALBONDIONE (BG) – Sono tutti al sicuro gli oltre 350 ragazzi, dai 5 anni in su, compresi i loro assistenti, bloccati oggi pomeriggio alle Piane di Lizzola

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 13 luglio 2023. – Sono tutti al sicuro gli oltre 350 ragazzi, dai 5 anni in su, compresi i loro assistenti, bloccati oggi pomeriggio alle Piane di Lizzola, territorio del comune di Valbondione. Fanno parte di alcuni CRE (Centri ricreativi estivi) della Lombardia (province di Bergamo, Brescia, Monza – Brianza). In seguito alle piogge delle ultime ore, il torrente che dovevano attraversare per tornare verso la strada, situata a pochi metri di distanza, si era ingrossato e quindi si sono trovati in difficoltà. Allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino, con cinque tecnici Cnsas della VI Delegazione Orobica, e i Vigili del fuoco. I soccorritori hanno tirato una fune guida e li hanno accompagnati dall’altro lato del torrente. Adesso stanno tutti bene e stanno tornando a casa.

V.A.